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CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

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CHP İncirliova belediye başkan adayı Osman Gökmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, İncirliova'da gerçekleştirilecek projeler ele alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İncirliova belediye başkan adayı Osman Gökmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, önümüzdeki dönemde İncirliova'da gerçekleştirilecek projeler ele alındı. Ziyarette Gökmen, Çerçioğlu'nu İncirliova'da ve Aydın genelinde gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı kutladı. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için teşekkür ettiği Gökmen'le İncirliova'da birçok başarılı çalışmaya imza atacaklarının altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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