CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İncirliova belediye başkan adayı Osman Gökmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, önümüzdeki dönemde İncirliova'da gerçekleştirilecek projeler ele alındı. Ziyarette Gökmen, Çerçioğlu'nu İncirliova'da ve Aydın genelinde gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı kutladı. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için teşekkür ettiği Gökmen'le İncirliova'da birçok başarılı çalışmaya imza atacaklarının altını çizdi. - AYDIN