CHP Denizli İl Başkanı Horzum Hakkında Ak Partili Zeybekci'nin Şikayeti Üzerine Soruşturma

Güncelleme:
CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin şikayeti üzerine tehdit suçlamasıyla savcılığa ifade verdi. Horzum, Kamu kaynaklarını kişisel menfaatleri doğrultusunda kullananların hukuki yollarla hesap vereceğini vurguladı.

(DENİZLİ) - CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin şikayeti üzerine "tehdit" suçundan savcılığa ifade verdi. Horzum, ifadeye çağırılmasına ilişkin, "Sayın savcıya, Şehir Hastanesi önünde yaptığım basın açıklamasında 'burunlarından fitil fitil getireceğim' ifadesini ayrıntılı şekilde aktardım. Kamu kaynaklarını kişisel menfaatleri doğrultusunda kullanan, sebepsiz zenginleştiği tespit edilen her kim olursa olsun, bu durumu hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi vurguladım" dedi.

Zeybekci'nin, "Denizli Acil Durum Hastanesine su verilmediği" yönündeki açıklamalarının ardından Horzum, 6 Ocak'ta hastaneye girerek suların aktığını göstermek istemiş ancak personel tarafından içeriye alınmamıştı.

Daha sonra gazetecilere inşaat alanının bahçesinde açıklama yapan Horzum, Zeybekci'nin iddialarına tepki göstermiş, halkın menfaatini gözetmek yerine müteahhidi koruduğunu savunmuştu.

"Tehdit" suçundan ifade

Horzum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sözleri üzerine ifadeye çağırıldığını bildirdi. Horzum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Nihat Zeybekci'nin 'tehdit' şikayeti üzerine bugün Cumhuriyet Savcılığı'ndan ifade için davet edildim. Sayın savcıya, Şehir Hastanesi önünde yaptığım basın açıklamasında 'burunlarından fitil fitil getireceğim' ifadesini ayrıntılı şekilde aktardım.

Söz konusu açıklamamda dile getirdiğim hususların arkasında olduğumu açıkça ifade ettim. Kamu kaynaklarını kişisel menfaatleri doğrultusunda kullanan, sebepsiz zenginleştiği tespit edilen her kim olursa olsun, bu durumun hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi vurguladım.

Hiç kimsenin, bu milletin emeğiyle oluşan kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullanma hakkı yoktur. Bu konudaki mücadelem, hukuk ve adalet sınırları içerisinde kararlılıkla devam edecektir. Yargı yoluyla bizi sindirmelerine, bizi korkutmalarına boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
