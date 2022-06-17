CHP Heyeti, Karabağlar Belediyesi'nin Projelerini Gezdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yla PM üyesi milletvekilleri Candan Yüceer ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi ve Mobilya Akademi'yi gezdi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun eşlik ettiği gezide Ağbaba ve milletvekilleri, çocuklarla sohbet ederken, Mobilya Akademi'de de sektörün sorunlarını dinledi.

Heyettekilerin ilk durağı, Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi oldu. Başkan Selvitopu, Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve PM üyelerine, merkezin kuruluş öyküsü ve amacını anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen Ekim ayında hizmete açtığı merkezi bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğun ziyaret ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Randevu sistemiyle çalışan bu merkezimiz yoğun ilgi görüyor. Çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve PM üyesi milletvekilleri, merkezdeki kültür sanat atölyelerini, deney istasyonlarını, kütüphaneyi, Uzay ve Havacılık Sergisi'ni gezerek, eğitmenlerden ayrıntılı bilgi aldı. CHP heyeti çocuklarla sohbet etti ve anı fotoğrafı da çektirdi.

MOBİLYA SEKTÖRÜYLE BULUŞTULAR

CHP Heyeti ve Başkan Selvitopu, daha sonra Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası'yla (İZMOD) birlikte yaşama geçirdiği Mobilya Akademi'yi ziyaret ederek, burada sektör temsilcileriyle buluştu. Buluşmada, İZMOD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan ve yönetim kurulu üyeleri, mobilyacı esnafı, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ve Eski İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, meclis üyeleri, partinin il ve ilçe yöneticileriyle belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Mobilyacı esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Karabağlar ülkemizde mobilya üretiminin önemli merkezlerinden biri. Sektöre nitelikli eleman yetiştirecek ve katma değer katacak böyle bir merkezin kurulması nedeniyle sizleri ve belediye başkanımızı kutluyorum. Belediye başkanımızın böyle bir işe ön ayak olması bizler açısından da gurur vesilesi. Sizlere ve arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Oda Başkanı Özkoparan da konuklarına teşekkür etti ve Ağbaba'ya el işçiliğiyle oyulmuş ahşap kutu armağan etti.

ANKA / Yerel