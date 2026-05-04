Haberler

CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Gaziantep Derhal 'Afete Maruz Bölge' İlan Edilmelidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, “Şehrimizin birçok noktasında araçlar adeta enkaz altında kalmış durumda. Çatılar uçmuş, binalar ciddi şekilde hasar görmüş. Ağaçlar devrilmiş, yollar kapanmış. Bu tablonun adı nettir: Afet. Bu nedenle Gaziantep derhal ‘Afete Maruz Bölge’ ilan edilmelidir. Bu karar, hem hızlı müdahale hem de vatandaşımızın zararının karşılanması açısından hayati önem taşımaktadır” dedi.

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "Şehrimizin birçok noktasında araçlar adeta enkaz altında kalmış durumda. Çatılar uçmuş, binalar ciddi şekilde hasar görmüş. Ağaçlar devrilmiş, yollar kapanmış. Bu tablonun adı nettir: Afet. Bu nedenle Gaziantep derhal 'Afete Maruz Bölge' ilan edilmelidir. Bu karar, hem hızlı müdahale hem de vatandaşımızın zararının karşılanması açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nın bugün gerçekleştirmeyi planladığı ve kapsamlı saha çalışmasına start verilecek basın toplantısı, kenti etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle ertelendi.

"Gaziantep'te tablo ağır"

Dünden bu yana etkili olan şiddetli fırtınanın kent genelinde ciddi hasara yol açtığını belirten Açar, ilk tespitlerin durumun vahametini ortaya koyduğunu aktardı. Açar, "Bugün aslında Türk siyasi tarihinin en kapsamlı ve uzun soluklu seçim çalışmalarından birine start vereceğimizi kamuoyuna duyuracaktık. Ancak dünden beri şehrimizi kasıp kavuran fırtına nedeniyle tüm planlarımızı bir kenara bırakarak sahaya indik. Çünkü Gaziantep'te karşı karşıya olduğumuz tablo gerçekten çok ağır" diye konuştu.

Araçlar enkaz altında, çatılar uçtu, binalar hasar gördü

Fırtınanın sadece kısa süreli bir doğa olayı olmadığını, ciddi bir yıkım bıraktığını ifade eden Açar, sahadan aldıkları bilgileri ve gördüklerini, "Şehrimizin birçok noktasında araçlar adeta enkaz altında kalmış durumda. Çatılar uçmuş, binalar ciddi şekilde hasar görmüş. Ağaçlar devrilmiş, yollar kapanmış. Bu sadece bir fırtına değil, doğrudan yaşamı etkileyen bir afet haline dönüşmüş durumda" sözleriyle aktardı.

Açar, yaşanan felaketin en ağır sonuçlarının tarım alanlarında görüldüğünü, özellikle çiftçilerin büyük bir darbe aldığını belirterek,"Ancak asıl büyük yıkım tarım arazilerimizde ve fıstık bahçelerimizde. Gaziantep'in ekonomisinin bel kemiği olan bu alanlarda zarar tahmin edilenden çok daha büyük. Çiftçimizin emeği bir gecede yok olma noktasına gelmiş durumda. Bu sadece bugünü değil, önümüzdeki yılları da etkileyecek bir kayıptır" ifadelerini kullandı.

Zararın boyutunun olağan müdahale süreçlerinin ötesinde olduğunu ifade eden Açar, "Bu tablonun adı nettir: Afet. Bu nedenle Gaziantep derhal 'Afete Maruz Bölge' ilan edilmelidir. Bu karar, hem hızlı müdahale hem de vatandaşımızın zararının karşılanması açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

Açar, yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Biz bu şehrin insanıyız. Yaşanan her acıyı, her kaybı yüreğimizde hissediyoruz. Sokakta gördüğümüz her hasar, her mağduriyet bizi derinden sarsıyor" dedi.

"Yaralar sarılana kadar Gaziantep'in her köşesinde olacağız"

CHP olarak sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Açar, sahadan çekilmeyeceklerinin altını çizdi. Açar değerlendirmesini, "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, yaraların hızla sarılması için sürecin bizzat takipçisi olacağız. Parti olarak sadece açıklama yapan değil, sahada olan bir anlayışla hareket ediyoruz. Yaralar sarılana kadar Gaziantep'in her köşesinde olacağız. Bugün başlatmayı planladığımız saha çalışmaları, artık bir seçim çalışmasından öte bir dayanışma ve kriz yönetimi sürecine dönüşmüştür. Tüm örgütümüzle birlikte sahadayız ve vatandaşımızın yanındayız" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Ogbogu, takımına gözyaşlarıyla veda etti

Takımına gözyaşlarıyla veda etti! Fenerbahçe'ye transfer oluyor

156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Kıyamet alameti gibi ama değil! Yüzlercesi feci şekilde telef oldu
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Ogbogu, takımına gözyaşlarıyla veda etti

Takımına gözyaşlarıyla veda etti! Fenerbahçe'ye transfer oluyor

İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasındaki anlaşma tamam

Taraftarı heyecanlandıran gelişme! Arsenal ve Galatasaray anlaştı

Trump'ın 'Özgürlük Projesi' bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

Özgürlük Projesi başlıyor! Trump mahsur kalan 2 bin gemi için devrede