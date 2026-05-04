CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Gaziantep Derhal 'Afete Maruz Bölge' İlan Edilmelidir"

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "Şehrimizin birçok noktasında araçlar adeta enkaz altında kalmış durumda. Çatılar uçmuş, binalar ciddi şekilde hasar görmüş. Ağaçlar devrilmiş, yollar kapanmış. Bu tablonun adı nettir: Afet. Bu nedenle Gaziantep derhal 'Afete Maruz Bölge' ilan edilmelidir. Bu karar, hem hızlı müdahale hem de vatandaşımızın zararının karşılanması açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nın bugün gerçekleştirmeyi planladığı ve kapsamlı saha çalışmasına start verilecek basın toplantısı, kenti etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle ertelendi.

"Gaziantep'te tablo ağır"

Dünden bu yana etkili olan şiddetli fırtınanın kent genelinde ciddi hasara yol açtığını belirten Açar, ilk tespitlerin durumun vahametini ortaya koyduğunu aktardı. Açar, "Bugün aslında Türk siyasi tarihinin en kapsamlı ve uzun soluklu seçim çalışmalarından birine start vereceğimizi kamuoyuna duyuracaktık. Ancak dünden beri şehrimizi kasıp kavuran fırtına nedeniyle tüm planlarımızı bir kenara bırakarak sahaya indik. Çünkü Gaziantep'te karşı karşıya olduğumuz tablo gerçekten çok ağır" diye konuştu.

Araçlar enkaz altında, çatılar uçtu, binalar hasar gördü

Fırtınanın sadece kısa süreli bir doğa olayı olmadığını, ciddi bir yıkım bıraktığını ifade eden Açar, sahadan aldıkları bilgileri ve gördüklerini, "Şehrimizin birçok noktasında araçlar adeta enkaz altında kalmış durumda. Çatılar uçmuş, binalar ciddi şekilde hasar görmüş. Ağaçlar devrilmiş, yollar kapanmış. Bu sadece bir fırtına değil, doğrudan yaşamı etkileyen bir afet haline dönüşmüş durumda" sözleriyle aktardı.

Açar, yaşanan felaketin en ağır sonuçlarının tarım alanlarında görüldüğünü, özellikle çiftçilerin büyük bir darbe aldığını belirterek,"Ancak asıl büyük yıkım tarım arazilerimizde ve fıstık bahçelerimizde. Gaziantep'in ekonomisinin bel kemiği olan bu alanlarda zarar tahmin edilenden çok daha büyük. Çiftçimizin emeği bir gecede yok olma noktasına gelmiş durumda. Bu sadece bugünü değil, önümüzdeki yılları da etkileyecek bir kayıptır" ifadelerini kullandı.

Zararın boyutunun olağan müdahale süreçlerinin ötesinde olduğunu ifade eden Açar, "Bu tablonun adı nettir: Afet. Bu nedenle Gaziantep derhal 'Afete Maruz Bölge' ilan edilmelidir. Bu karar, hem hızlı müdahale hem de vatandaşımızın zararının karşılanması açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

Açar, yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Biz bu şehrin insanıyız. Yaşanan her acıyı, her kaybı yüreğimizde hissediyoruz. Sokakta gördüğümüz her hasar, her mağduriyet bizi derinden sarsıyor" dedi.

"Yaralar sarılana kadar Gaziantep'in her köşesinde olacağız"

CHP olarak sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Açar, sahadan çekilmeyeceklerinin altını çizdi. Açar değerlendirmesini, "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, yaraların hızla sarılması için sürecin bizzat takipçisi olacağız. Parti olarak sadece açıklama yapan değil, sahada olan bir anlayışla hareket ediyoruz. Yaralar sarılana kadar Gaziantep'in her köşesinde olacağız. Bugün başlatmayı planladığımız saha çalışmaları, artık bir seçim çalışmasından öte bir dayanışma ve kriz yönetimi sürecine dönüşmüştür. Tüm örgütümüzle birlikte sahadayız ve vatandaşımızın yanındayız" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA