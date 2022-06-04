CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Haberler

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CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

ANKA - Yerel
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CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ve beraberindeki kadınlar, Gezi eylemleri ile ilgili sözlerini gerekçe göstererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ve beraberindeki kadınlar, Gezi eylemleri ile ilgili sözlerini gerekçe göstererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Salı günü, TBMM'de, partisinin grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlara yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

"TÜM HAKLARIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Çekil, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında sarf ettiği sözleri kadınlar olarak kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi. Çekil, şunları söylerdi:

"Bizler, bugün kadınlar olarak adliyeye gelip dilekçeler verdik Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı basın açıklamasının, Gezi olaylarının yıl dönümünde kadınlara yaptığı hakaretlerden, ağza alınmayacak cümlelerden dolayı şikayet dilekçelerimizi verdik. Bizler kadınlar olarak ölmek öldürülmek istemiyoruz. Tüm haklarımızı sonuna kadar savunacağız. AKP'yi iktidardan devirene kadar tek adam rejimine dur diyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

"BİZ KADINLAR OLARAK DA TEK ADAM REJİMİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Biz kadınlar olarak anneyiz, kız kardeşiz, eşiz. Biz bu hakaretleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz kadınlara yaptığı hakaretleri kabul etmiyoruz. Tek adam rejimine hayır dediler. Tek adam rejimini kabul etmediler, mücadele verdiler. Biz Kadınlar olarak da tek adam rejimini kabul etmiyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Kadınlara bugün biz öncülük yaptık. Fakat bu devam edecek dilekçelerimiz her gün artarak devam edecek. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler anneyiz, dürüst kadınlarız. Tayyip Erdoğan'ın da annesi var kız kardeşi var. Kadınlar olarak bu hakareti kesinlikle kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Kadınlar olarak mücadelemize devam edeceğiz."

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Ayten Çekil Elazığ Yerel Haberler

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