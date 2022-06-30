CHP Elazığ İl Başkanı Duran: "Nehre Akan Bir Siyanür Var"

Elazığ'ın Keban İlçesi'nde içme suyuna siyanür bulaştığı iddiaları üzerine Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı sularda gerekli testlerin yapıldığını ve sonuçların negatif olduğunu açıklamıştı. CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ve partililer Keban'da açıklama yaparken, "Sadece Keban ilçesinin şebekesinde suyla ilgili bir problem olmadığı açıkça ortada. Bu daha büyük sorunlar açacak çünkü ortada nehre akan bir siyanür var. Bu çevreye ve insana karşı büyük bir tehlike" dedi.

CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, parti yöneticileriyle birlikte Keban'a giderek burada açıklama yaptı. Duran, "Siyanür bu şekilde akmaya devam ederse Keban baraj gölü tehlikede. Keban'da bugün olmadı ama yarın olmayacağı anlamına gelmez. Bu işte daha dikkatli, profesyonel ve ciddiyetle yapılması gerekiyor" diye konuştu. İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran şunları söyledi:

"Biz öncelikle Keban ilçemizde Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisi ziyarette ilk haber alındığından itibaren günde 3 defa ve her gün suların kontrol edildiğini henüz Keban için bir tehlike olmadığından bahsetti. Konuyla ilgili hassasiyetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Devamında yalnız sadece Keban ilçesinin şebekesinde suyla ilgili bir problem olmadığı açıkça ortada. Bu daha büyük sorunlar açacak çünkü ortada nehre akan bir siyanür var. Bu çevreye ve insana karşı büyük bir tehlike. Bu kontrollerin bütün doğal kaynaklara ve barajlara yapılmasını bekliyoruz. Siz de bilirsiniz ki biz ilk günden beri siyanürle altın aranmasına karşıyız. Ne kadar haklı olduğumuz bugün bir daha ortaya çıktı. Siyanür bu şekilde akmaya devam ederse Keban baraj gölü tehlikede. Keban'da bugün olmadı ama yarın olmayacağı anlamına gelmez. Bu işte daha dikkatli, profesyonel ve ciddiyetle yapılması gerekiyor. Burada bir ciddiyetsizlik olduğu ortada çünkü bu kadar riskli olan bir işletmenin bu şekilde hata yapıp bir tehlikeye sebep olması çok affedilir bir durum değil. Siyanürle altın aramanın bir an evvel son verilmesini daha tehlikesiz daha risksiz şekilde bu madenlerin ülke ekonomisine kazandırılmasını bekliyoruz. Durumun ve olayların takipçisiyiz. Biz öncelikle Keban, Ağın ve bölgedeki bütün hemşehrilerimize de geçmiş olsun diyoruz."

ANKA / Yerel