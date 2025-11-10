Haberler

CHP Çorum'dan 10 Kasım Protestosu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Çorum İl Örgütü, 10 Kasım haftasının ara tatile denk getirilmesini protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Halil Ünal, 10 Kasım'ın anma günü olduğunu vurguladı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirerek istifaya çağırdı.

(ÇORUM) – CHP Çorum İl Örgütü, ara tatilin 10 Kasım haftasına denk getirilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti. CHP Çorum İl Eğitim Sekreteri Halil Ünal, "10 Kasım bir tatil günü değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür" dedi.

CHP Çorum İl Örgütü, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla Gazi Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koymalarının ardından Atatürk Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Çorum İl Eğitim Sekreteri Halil Ünal, açıklamasında, "10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün düşüncelerini, devrimlerini, geleceğe taşıma ve mirasına sahip çıkma günü olduğunu" belirterek, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başlandığı 2019 yılından bu yana ara tatiller 10 Kasım'dan sonra yapılıyordu. Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyetin değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başlandı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama değil tercih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür. Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacaktır."

"Yusuf Tekin'i istifaya çağırıyorum"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulamalarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamızı engellemeye çalışsa da, bütün gençlerimiz, bütün insanlarımız daha fazlasıyla Atatürk'ü anmaya, anlamaya ve onu yaşatmaya devam edecek. Biz bu zihniyeti kınıyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısıdır. Gençliğe emanet ettiği bu ülkeyi, gençlersiz kutlamaya çalışmaya devam ettiren bu zihniyeti ben Çorum'dan kınıyorum. Yusuf Tekin'i istifaya çağırıyorum. Onun zihniyetinde olan bazı müptezeller oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir Fatiha'yı çok gören bir zihniyeti ben buradan kınıyorum."

"Sayın Bakan, siz Atamızı anmayın, sizden isteğimiz Atamızı anlayın"

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ise, "Milli Eğitim Bakanı olduğunu iddia eden Yusuf Tekin'e sadece şöyle sesleniyorum; Sayın Bakan, siz Atamızı anmayın, sizden isteğimiz Atamızı anlayın. Bu kasıtlı uygulamanız, yıllar boyu devam eden 10 Kasım haftasında Atatürk'ü anmanın olduğu haftada okulları tatil etme kararınızla, zihniyetinizin bir kez daha Atatürk ile olan hesaplaşmanız anlamında kabul ettiğimizi bilin. Ama şunu da bilin, ne Mustafa Kemal Atatürk'ten ne onun bize emanet ettiği Cumhuriyet'ten ve onun ilkelerinden ayrılmayacak milyonlarca Mustafa Kemal'in askeri bu ulusun, bu Atasının izinden gitmeye devam edecektir. Hiçbir engel, hiçbir baskı bizleri Mustafa Kemal Atatürk'ten ve bize emanet ettiği Cumhuriyet'ten vazgeçiremeyecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.