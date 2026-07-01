CHP Artuklu İlçe Başkanı Olgaç Görevinden İstifa Etti

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - CHP Artuklu İlçe Başkanı Barış Olgaç, partisindeki son gelişmeleri gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Olgaç, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır inandığı sosyal demokrat değerler doğrultusunda sürdürdüğü siyasi mücadelede, halkın iradesini, hukukun üstünlüğünü ve demokratik ilkeleri her zaman ön planda tuttuğunu ifade etti.

"Ancak son dönemde Türkiye'de yaşanan siyasi ve hukuki gelişmeler ile CHP içerisinde kamuoyuna yansıyan ve mutlak butlan tartışmaları çerçevesinde yaşanan süreçlerin partinin kurumsal kimliğine ve demokrasi anlayışına ilişkin ciddi değerlendirmeler yapmasına neden olduğunu" ifade eden Olgaç, şunları kaydetti:"

"Gelinen noktada, gelişmeler karşısında mevcut görevimi sürdürmenin kendi vicdani ve siyasi sorumluluğumla bağdaşmadığı kanaatine vardım. Bu nedenle, yürütmekte olduğum CHP Artuklu İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Bu kararım herhangi bir kişisel kırgınlığın veya bireysel hesaplaşmanın sonucu değildir. Tam aksine demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasal ahlaka bağlılığımın doğal sonucudur. Birlikte emek verdiğimiz tüm yol arkadaşlarıma, örgüt emekçilerimize ve bana güvenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyor; bugüne kadar verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Demokratik değerlere inancım ve ülkeme hizmet etme sorumluluğum bundan sonra devam edecektir."

Kaynak: ANKA