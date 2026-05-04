CHP 81 İlde Sahada... Yozgat'ta Sahaya İndi… "Sayın Tayyip Erdoğan Sandığı Getirecek Eninde Gecinde"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP örgütleri, yurt genelinde sahaya indi, vatandaşlarla bir araya gelip, sorunlarını dinledi. Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulunan, sokaktaki vatandaşla sohbet edip, emeklilerle bir araya gelen CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "sahada da vatandaşlarımızda da emeklimizde de bir değişim istedikleri kesin. ve bir seçim. Vatandaş seçim diyor. Gelsin sandık. Vatandaşımız hür iradesiyle oyunu kullansın. Kimi istiyorsa seçsin ama vatandaşımız seçim diyor" dedi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar il, merkez ilçe örgütü, kadın ve gençlik kolları il başkanları ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Yolda vatandaşlarla sohbet eden Yaşar, talep ve sorunları dinledi. Vatandaşlar bir an önce seçim sandığının halkın önüne konulması gerektiğini söyledi.

Süleyman Çatalyürek isimli vatandaş, "Arkadaşım kurbanlık satıyor. 20 bin, 22 bin, 25 bin, 30 bin, 35 bin lira. Büyükbaşı ben bilmiyorum diyor. 20 bin lira alan nasıl kesecek? En kötü ihtimal yüzde 50'si gitti diyorum. Son çare sandık. İnanıyorlarsa koyacaklar sandığı, herkes gönlündeki partiye verecek. Bunlara verirse yine sözümüz yok. Hiç kimsenin iradesine kimse ipotek koyamaz. En son çare bu" diye konuştu.

"Cami kapılarının ağzında kaldı emekliler, kim ne yardım edecek diye"

"Dört gözümle bekliyor, Sayın Tayyip Erdoğan sandığı getirecek eninde gecinde" diyen Muhsin Taşdemir de, "Bekliyoruz. Cami kapılarının ağzında kaldı emekliler, kim ne yardım edecek diye. Utansınlar. Zehirle zıkkım olsun yedikleri. Vatandaşa gelince 1 lirayı, 5 lirayı veremiyor. Babasının parasını mı veriyor? Devlete 32 sene vergi verdim ben. 20 milyon lira maaş alıyorum. Evim yok evim. Utansınlar. Yozgat esnaflarından bu memlekete ticari taksi ben kurdum. Bugün oturacak yer bulamıyorum" ifadelerini kullandı."

Hasibe Babayiğit adlı kent sakini de, "Gençler Amerika hayali kuruyor. Ne demek Amerika? En güzel ülke bizim ülkemiz. Milyonlarca şehit kaybettik Çanakkale'de. Nasıl Amerika hayali kurabiliyor? Ama yok bir şeyler işte, bu ülkede hiçbir şey yok. Kızım üniversiteyi bitirdi, iki üniversite. Hamburgercide çalışıyor", Cemal Çalışkan ise, "1995'te emekli oldum. Emekli olduğumda hanım da hastaydı, öldü üç defa kaplıcaya götürürdüm. Hiç sıkışmazdım. Şimdi gidemiyorum. Mümkün değil. Diyelim bir gezmeye gideceğim, çocuklarımın yanına. 1000 lira sadece otobüs parası oluyor. Mahalleden mahalleye gitme hariç" dedi.

Osman Polat, şöyle konuştu:

"Bazı haklar ödenmedi, verilmedi emeklilere. Çalışan memur kesimine verildi. Emeklilere, emekli memurlara hiçbirine bir şey verilmedi. Şu anda devletten en az 20 bin lira alacağımız var. Emekli olduğum yıllarda şimdiki yıllarla kıyasladığım zaman aradaki fark çok uçurum. Alım gücü çok düşük. İlk ikramiye, emekli ikramiyeleri verildiğinde bir kurban parası deniyordu. Şimdi kurbanı bırak kurbanın bacağını alamıyoruz. Artık o verdikleri ikramiyeyle kurbanın bacağını alamıyoruz. Arka bacağını alamıyoruz. O duruma geldik. Hani insanlar diyor ki çok iyiyiz. ya iyi değiliz arkadaş. İyi değiliz."

"Vatandaş seçim diyor. Gelsin sandık"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, halkın seçim istediğini hatırlatarak, şöyle dedi:

"Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi sokakta, yurttaşlarımızla, halkımızla bir aradayız. Biz de o kapsamda esnafımızın, emeklilerimizin, halkımızın arasındayız. Burası Yozgat'ın emeklilerimizin en yoğun olduğu kahvemiz, emeklilerimizin bir araya geldiği yerimiz. Buradaki emeklilerimiz, büyüklerimizle bir araya geldik. Hatırlarını sorduk. Genel sıkıntı hepsinin emeklilerimizin sıkıntısı. Tabii hak ettikleri emekli maaşını alamamaları. Yakınmaları işte önümüzde kurban geliyor. Birçok emeklimiz kolay bir olay değil, ben kurban almadım diyemiyor bizim insanımız. Ama biz biliyoruz ki birbirimizi tanıdığımız için birçok emeklimiz kurban kesemez duruma geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı emekli fitresi alır noktasına geldi. Dolayısıyla Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da hem emeklilerimiz hem esnafımız çok ciddi bir sıkıntı buhran içerisinde. Ama bu ülke bizim. Hep birlikte inşallah bu günleri aşacağız. Takdir vatandaşımızın, milletimizin ama şunu görüyoruz, sahada da vatandaşlarımızda da emeklimizde de bir değişim istedikleri kesin. ve bir seçim. Vatandaş seçim diyor. Gelsin sandık. Vatandaşımız hür iradesiyle oyunu kullansın. Kimi istiyorsa seçsin ama vatandaşımız seçim diyor."

Kaynak: ANKA