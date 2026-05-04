CHP 81 İlde Sahada... Çorumlu Çiftçi CHP'ye Dert Yandı: Çocuklarımı Evlendirmek İçin Traktörümü Sattım, Altına Yetişemiyoruz

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP'nin Çorum'daki saha çalışmasında Ayakkabıcılar Arastası'nda konuşan esnaf vergi borçları ve bloke hesaplardan, çiftçi ise artan maliyetler nedeniyle traktör satmak zorunda kaldığından yakındı. CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum esnafının ve üreticisinin değişim beklediğini belirterek iktidara sahaya inme çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmalarına Çorum'da da başladı. CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve partililer, Ayakkabıcılar Arastası'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek ekonomik sorunları dinledi.

Arastada ayakkabıcılık yapan esnaf Mustafa Gürbüzer vergi borçlarından dert yandı. Gürbüzer konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığınız şey şu; bugün değil, üç yıl sonra batayım diyorsun"

"Devlete bir vergi borcunuz var. Şu anda insanların tek olmaması gereken yer bana fazla devlete borcu. Devlet şakıdanak anında hesaplarınıza bloke atıyor. Tam sizin mesela şu anda işte bizim esnafların genelde ay sonuna hemen olursam bu günlerde işte bir cumadır ya da bugündür bu tam senin ödeme yapacağın gün hesabın blokeli. Hiç bir şey yapamıyorsun, kımıldayamıyorsun."

En büyük sorunu şu, bunun zamanı ne zaman bitecek, ne zaman sona erecek, ne zaman ne kadar bu süreç böyle devam edecek? Zaten düşünülende bu? Bu hani uzakta desek ki ya kardeşim 2026 yılını bir şey beklemeyin, öldürün dese sen de ona göre ayağını uzatırsın.

Yani birde şu var, bizde kredi ya esnafta kredi bir şey alırken alınır aslında. Ama biz artık son özellikle 5 yıldır ödemeyi yapmak için kredi alıyoruz. ya bu çok mantıksız bir şey oldu değil mi? Bir araba alırsın, ev alırsın, dükkan alırsın, arsa alırsın bir şey alırsın karşılığında kredi çekersin. Biz dükkanımıza malımızı koymuşuz, onun ödeme günü gelmiş, onu ödeyememişiz. Ahmet'ten, Mehmet'ten para alma devri zaten bitti. O güven olayı zaten bitti. Kredi çekmeye gidiyorsun. Kredi zaten yüksek almıyorsun, ödeyemiyor, alıyorsun işte bu bildiğiniz sadece yaptığınız şey şu; bugün değil, üç yıl sonra batayım diyorsun. Bugün 500 ile batıyorsun sadece süreci uzatıyorsun 3 yıl sonra 3 milyon ile batıyorsun. Yaptığın tek şey o."

"1999 yılından bu tarafa en rezil dönemi yaşıyoruz"

Arastada CHP heyetiyle görüşen çiftçi Mahmut Vural ise ekonomik şartların hem üreticiyi hem de tarım sektörünü çıkmaza sürüklediğini söyledi. Çiftçi Mahmut Vural şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa bitik başkanım. Yani ben 52 yaşındayım. 52 yılın en rezil dönemi. Yani en rezil benim, bizim için. Yani ben tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. İskilip Kayaağzı köyündenim. Banka borçlarımızı araştırabilirler. Şüpheleri varsa gelsinler. Ziraat Bankası'na birlikte gidelim. Yani bankamız, Ziraat Bankası bizim tarımla uğraştığımız için. Hayır bir yerde geçim değil. Benim hani bunları söylememin sebebi hani çiftçinin ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğunu anlatmak istiyorum. Ülkeyle birlikte çiftçi de çok sıkıldı. Gerçekten yani 1999'dan beri babam öleli ben bu işe devam ediyorum. 1999'dan bu tarafa en rezil dönemi yaşıyoruz."

"Mazot ulaşılamaz oldu"

Şu anda artık geriye doğru gidiyor. Yani bugün yılbaşından bu tarafa %30 artmış. Sadece çiftçinin girdi maliyete mazot zaten mazot ulaşılmaz yani artık. Yani harmandan harmana %110 artış yapıyor. Yani afallıyoruz artık yani şaşırdık, alamaz duruma geldik. ve traktörün sattım. Bak gerçek söylüyorum traktörün sattım.

"Çocuklarımı evlendirmek için traktörümü sattım"

Yani hani sebebi var. Neden çocuklarımızı evlendirelim diyoruz inanın altının arkasına yetişemiyoruz. Evlendirmek için 4 çocuk çocuk demesi kolay. Önemli olan bunları evlendirmeye yardımcı olacaksın. 4 tane iki oğlum, iki kızım var yani üçüncüsü şimdi evlendirecek kişi. Bak geçen yılki sene düğün ettim. Çocuklarımın boyunu bükük mü bırakayım yani? Çocuğunu evlendirmeye için vallahi traktörü mü sattım? ve banka borcum da var yani bak bankaya borcum var yani. Şimdi ürün çıkacak, ürünü kaldırdık, geri borcu kapattık. Yine borcuna dön. ya bir cebimizde parayla devam edecek edemeyecek miyiz? Yani ülke büyük bir çıkmazda. Tabi ülkeyi komple satsan bugün 560 milyar dolar dış borcumuz var. Yani biz bunu nasıl ödeyeceğiz? ya hani biz ya ülkeyi yeniden inşa etsen bu kadar bir parayı biz bir araya getiremeyiz.

"MHP'ye hizmet ettim, böyle olacağını bilsem etmezdim"

Yani ben bilinçli biriyim böyle, bilmeden hani şunu söyle, bunu böyle diye konuşmuyorum. Ha öncemi söyleyeyim ha bunun sorumlusu yine biziz, nasıl biziz. Ben 2010'a kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ne hizmet verdim. 2010'a kadar. Bunu açık söylüyorum ha bugünleri göreceğimi bilseydim inan, yani bu günleri keşke hiç görmeseydim de göreceğimi bilsem inan yapmazdık zaten. 2010'dan ondan sonrası bak. Yani bugün 84 yaşında evde annem var vallahi billahi tepki olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yaptım. 10 yıldır yani.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz: Esnaf artık değişim bekliyor

Esnaf ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ise konuşmasında şunları söyledi:

"Esnaf ziyaretlerimize bugün Çorum'un kalbi dediğimiz arastada devam ediyoruz. Bu arasta bizim için tarihi önemi olan ve esnafın en yoğun alışverişin en yoğun olduğu bir arastadır ve bu arastanın bugün gezdiğinizde de aldığımız intiba da maalesef artık esnafın düştüğü noktanın bitme aşamasına geldiğini bariz gösteriyor. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla 81 ilde esnafımızın, çiftçimizin, üreticimizin pazar yerleri dahil olmak üzere adım atmadık yer bırakmayacağız. Çünkü bu iktidar yolculuğu başlamıştır. Bu iktidar yolculuğunun önünde hiçbir engel duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi ehil kadrolarıyla liyakatlı kadrolarıyla sorunu oturduğu yerden değil, bizzat kaynağında halkın arasında, üreticinin, esnafının yanında onlardan dinleyerek. Onlardan sorunları tespit ederek ve çözüm önerilerinin oluşturulması noktasında sahadan aldığı izlenimleri bizzat çözüm noktasındaki kaynaklara verimli bir şekilde iletmek üzere bu çalışmaları yürütmektedir. Bugün arastamızdaki bu ziyaretler bir kez daha şunu gösterdi ki, artık Çorum esnafı bir değişimi bekliyor. Bir değişimi acilen ihtiyacı olduğunu bekliyor. Biz biliyoruz, biz inanıyoruz. Biz örgütümüze inanıyoruz. Biz başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yönetim kadrolarının tamamının liyakatlı kadrolarıyla beraber bu ülkeyi yeniden hak ettiği, şahlanışı ve ekonomik anlamda ve huzursal anlamda toplumsal anlamda eski o güçlü, kendine güvenen yüzü gülen bir Türkiye inşa etmeye hazır olduğunu ve kadrolarımızla bunu da yapılacak olan ilk seçimlerde halkın iktidarını kurmaya geliyoruz. Bunun için de sayılı günler kaldığına inanıyoruz. İktidara tek çağrımız var. Gelin bizim yaptığımız gibi siz de sahaya inin. Gelebiliyorsanız şu esnafın bir ayını bizim gibi dinleyin, bakın size neler anlatıyor? Korku imparatorluğunuz yıkılacak, halkın iktidarı gelecek ve bu arasta eskiden olduğu gibi bundan sonra da o bizim çocukluğumuz döneminde o canlılığını, o hareketliliğini ve yüzü gülen esnafın bizi uğurlarken dertli değil yüzü gülen olduğu bir esnaf haline geleceği günlere sayılı günler kaldı. Hodri meydan diyoruz. Seçim sandığını derhal ama derhal önümüze, halkın iradesine, halkın hakemliğine bekliyoruz."

Kaynak: ANKA