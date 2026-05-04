CHP 81 İlde Sahada... CHP Van İl Başkanı: Hürmüz Grip Oluyor Biz Zature Oluyoruz

Haber: İshak Kara

(VAN) - CHP 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Van'da da faaliyetlerine başladı. İl merkezi ve İpekyolu ilçesinde oluşturulan 20 kişilik ekip ile çalışmalarını sürdüren partililer, kenttin en işlek caddelerinde bulunan çarşı ve pazarlarda vatandaş ve esnafın sorunlarını dinledi.

Saha çalışmaları hakkında bilgi veren CHP Van İl başkanı Seracettin Bedirhanoğlu şunları söyledi: "Bugün 200-300 insanla tokalaştık, merhabalaştık. Yani esnaf bitik durumda. Demin de duydunuz. Diyor yani üçüncü en büyük ortağımız maliye, vergiler ve cezalardan korkunç bir şey var.

Çoğu diyor ki ben işte petrol ürünlerinden dolayı, gelen zamlardan dolayı çoğu diyor eylül ekim'de biz dükkanları kapatacağız. Acilen bir esnaf bakanlığının kurulması gerektiği kanaatindeyiz. Van işsizlik almış başını götürmüş. Hayvancılık merkezi maalesef demin de duyduk. İşte Maraş'tan, Osmaniye'den, Malatya'dan, Diyarbakır'dan et geliyor. Etin kilosu dana eti 900 civarında, kuzu eti 800-850 civarında, alımların %70 80 azaldığı söyleniyor. Çoğu esnaf siftah yapmadan dükkanı kapatıyor.

Yani işçi maliyetleri, girdi maliyetleri, faturalar esnafı bitik duruma getirmiş. Van her tarafı kahveler en çok kazanan sektör durumuna gelmiş vaziyette. gördüğünüz gibi herkes akşama kadar bu çay bahçelerinde oturuyor. Bunun sebebi Van'ın bir an önce yani turizmdir, hayvancılıktır, tarımdır. Van 24 ülke ihraç yapan bir konumdayken şu anda maalesef diğer illerden et geliyor. Türkiye meraların yüzde 10 burada. Bu değerlendirilmiyor.

Türkiye'de kurumsal akıl bitti. Yani denetimler, devlet planlama vardı. Tarımda tarımın görevi bu planlamayı yapmaktır. Maalesef bu mazot girdileri, tarımdaki girdiler yüzünde kimse tarlasını ekemez duruma gelmiştir. Devletin yani siyasal partilerin buna iktidarda olan siyasal partilerin acilen çözüm bulması gerekir. Yoksa Türkiye sosyal patlamalar eşliğinde gittiği çok aşikar gözüküyor.

Ama Türkiye acilen bir değişime, dönüşüme Türkiye'nin artık yönetilemediği görülüyor. Yani düşünün hürmüzde grip oluyor. Biz burada zatüre oluyoruz. Yani maalesef Türkiye yönetilemiyor, yönetilme kabiliyetini kaybediyor"

Kaynak: ANKA