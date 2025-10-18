CHP 39. İzmir Olağan İl Kongresi Başladı

(İZMİR) – Cumhuriyet Halk Partisi 39. İzmir Olağan İl Kongresi'nde il delegeleri; il başkanı, il yönetimi, il disiplin kurulu, kurultay delegelerini belirliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi 39. İzmir Olağan İl Kongresi'nde oy verme işlemi 00.20 sularında işlemi başladı. Kültürpark'taki Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda "Tek yürek iktidara" sloganıyla yapılan kongrede, delegeler sandık başında il başkanı, il yönetimi, il disiplin kurulu, kurultay delegelerini belirliyor.

İl başkanlığı için Çağatay Güç'ün tek aday olduğu kongrede oy verme işlemi devam ediyor.