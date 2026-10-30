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Cezayir'in Nijer'e gönderdiği ilk askeri konvoy Arlit kentine ulaştı

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Cezayir'in Nijer'e gönderdiği ilk askeri konvoy, kuzeybatıdaki uranyum madenleriyle bilinen Arlit kentine ulaştı. Yetkililer, 1973'ten bu yana ilk yurt dışı konuşlandırma olan adımın enerji ve ekonomik çıkarları korumayı amaçladığını, asker sayısı ve takvimin açıklanmadığını belirtti.

Cezayir'in 1973'ten bu yana ilk kez ülke dışına asker konuşlandırma kararı kapsamında Nijer'e gönderdiği ilk askeri konvoyun ülkeye ulaştığı bildirildi.

Cezayir parlamentosunun Nijer'e asker konuşlandırılmasına yönelik kararı onaylamasının ardından ilk askeri birliklerin bugün ülkeye ulaştığı bildirildi. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Cezayir ordusuna ait bir konvoyun ülkenin kuzeybatısında uranyum madenleriyle bilinen Arlit kentine ulaştığını kaydetti. Cezayirli yetkililer, asker konuşlandırma kararının ülkenin enerji ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla alındığını belirtirken, bölgeye gönderilecek asker sayısı ve konuşlandırmanın takvimine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Söz konusu adımın Cezayir'in 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı asker konuşlandırması olduğu belirtiliyor.

Cezayir, Nijer'deki mevcut askeri yönetimi iktidara getiren 2023 yılındaki darbeye karşı çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl Cezayir'in sınır yakınlarında Mali'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından Nijer, Cezayir büyükelçisini geri çekmiş ve iki ülkenin ilişkileri bozulmuştu. Nijer Devlet Başkanı Abdourahamane Tiani'nin şubat ayında Cezayir'i ziyaret etmesi, Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody'in ise güvenlik iş birliğine yönelik görüşmelerde bulunmak üzere savunma uzmanlarından oluşan bir heyetle 20 Ekim'de Cezayir'e gitmesi ilişkileri yumuşatmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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