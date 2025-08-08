Ceylanpınar'ın Yeni Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal Görevine Başladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yeni atanan Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, görevine başladı. Hemşehrilerine ve tüm vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Çakal, Ceylanpınar'a en iyi şekilde hizmet etme kararlılığını vurguladı. 1992 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğan Kaymakam Çakal, ilk ve orta öğrenimini Erzurum'da, lise eğitimini ise Artvin'de tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Çakal, 2016 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Kariyeri boyunca çeşitli illerde görev yapan Mehmet Çağatay Çakal, Amasya Gümüşhacıköy, Yozgat Çekerek, Edirne Lalapaşa Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği dahil, Gümüşhane Kürtün, Tunceli Pülümür ve Antalya Gündoğmuş ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Deneyimli bir mülki idare amiri olan Çakal, son olarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine atanarak görevine resmen başladı.

Kaymakam Çakal, Ceylanpınar'daki vatandaşlara hitaben yaptığı açıklamada, "Kapımız da gönlümüz de vatandaşlarımıza her zaman açık. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek için buradayız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA