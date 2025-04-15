Ceylanpınar'da Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Destek Projesi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde lise öğrencileri, ihtiyaç sahibi akranları için ücretsiz hizmet veren mağaza kurdu.

Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri, "Sevgiyle Paylaşıyoruz Projesi" kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, örnek projelerini öğretmenlerine sunarak ihtiyaç sahibi arkadaşları için Sevgi Mağazası kurdu. Okul içinde bulunan boş bir salonda açılışı yapılan mağazada, ayakkabı, elbise, süs eşyası, kitap, kırtasiye malzemesi gibi birçok ürün ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahibi öğrencilere veriliyor. Mağazada bulunan ürünler, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanı sıra derslerinde başarılı olan öğrenciler ile kırsal mahallede bulunan diğer okullardaki öğrenciler için de ücretsiz hizmet verdiği bildirildi. Okul öğretmenleri, projeye yaptıkları bağışlar için ilçe esnafına, öğrenci velilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrenci ve öğretmenlerden örnek proje

Proje sorumlusu öğretmen Emine Salarcı Çalı, proje ile ilgili açıklamasında, "Sevgi Mağazası öncelikle dezavantajlı olan öğrencilere yardım etmek, onları birazcık rahatlatmak aynı zamanda da okulumuz öğrencilerine başarılarından dolayı, örnek davranışlarından dolayı ödüllendirmek için kuruldu. Kuruluş aşamasında öğretmen arkadaşlarımız, çevredeki esnafımız, hayırsever dostlarımız yardımcı oldular. Bu konuda onlar bize maddi yardımda bulundular. Oradaki öğrenciler için biz de bir şeyler yapalım dediler ve bize destek oldular. Biz onlardan aldığımız eşyalarla ve paralarla yeni ayakkabılar, kıyafetler aldık. Bu kıyafetleri alırken de Adıyamanlı depremzedeleri seçmeye gayret ettik. Tabii buradaki esnafta yardımcı oldu. Biz bu şekilde marketimizi kitap, kırtasiye, kıyafet, ayakkabı gibi eşyalarla doldurduk ve öğrencilerimize dağıtmaya başladık. Bize destek olan, destek olmaya devam eden esnaflara, öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hala yardımlar gelmeye devam ediyor ve biz hala öğrencilere ulaşmaya devam ediyoruz. Biz artık kendi okulumuzu aştık, çevre okulları aştık, köy okullarına yardımlara başladık" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA