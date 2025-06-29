Ceylanpınar'da Mahalle Muhtarından Keyifli Park Etkinliği

Ceylanpınar'da Mahalle Muhtarından Keyifli Park Etkinliği
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Turgut Özal Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın tarafından düzenlenen etkinlikte, halk müzik eşliğinde çiğköfte yoğurup ikram etti. Vatandaşlar, komşuluk ilişkilerini güçlendiren bu etkinlikte halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde halkı parka toplayan mahalle muhtarı, müzik eşliğinde çiğköfte yoğurup ikram etti. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, duyuru yaparak vatandaşların ailece Turgut Özal Parkı'nda toplanmasını istedi. Akşam saatlerinde parka giden vatandaşlar, ilginç bir sürprizle karşılaştı.

Komşuluk ilişkilerinin gelişmesi için yapılan etkinlikte çiğköfte yoğrulup müzik eşliğinde halay çekildi. Geç saatlere kadar süren etkinliğe katılan vatandaşlar, günlük yaşamın telaşından uzaklaşarak keyifli bir gece geçirdi. Ceylanpınar'da ilk defa yapılan bu tür bir etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdiklerini dile getirdi. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan mahalleli, Muhtar Rıdvan Aydın'a da teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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