Haberler

Ceylanpınar'da Kadına Yönelik Şiddete Hayır Etkinliği

Ceylanpınar'da Kadına Yönelik Şiddete Hayır Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlar, çiğ köfte yoğurma ve halay çekme ile eğlenceli anlar yaşadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen çiğköfteli ve halaylı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Ceylanpınar Gençlik Merkezi tarafından, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gençlik merkezi spor salonunda gerçekleştirilen program, kadına şiddete 'Hayır' demek ve kadınların dayanışmasını kutlamak amacıyla yapıldı.

Etkinlikte farkındalık ve eğlence bir aradaydı

Düzenlenen etkinlik, kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmanın yanı sıra kadınların bir araya gelerek eğlenmelerine ve moral bulmalarına imkan sağladı. Etkinliğe katılan kadınlara çiçek takdimi yapılarak onlara verilen değer ve saygı ifade edildi. Ayrıca programda hep birlikte çiğ köfteler yoğruldu, bu geleneksel lezzet etkinliğe yöresel bir tat kattı.

Canlı müzik eşliğinde kadınlar, gönüllerince halay çekerek stres attı ve eğlenceli anlar yaşadı. Bu anlar, kadın dayanışmasının ve gücünün güzel bir gösterisi olarak ifade edildi.

Etkinliğe katılan kadınlardan Gizem Kılıç, "Kadına şiddete hayır programı için geniş kapsamlı katılım yapıldı. Etkinliği düzenleyen kadınlarımız adına teşekkür ederim" dedi.

Kadınlardan Yıldız Duvak Dokuyucu ise "Kadına şiddete hayır günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ilkesinden hareketle bir daha hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması temennisiyle" diyerek programı düzenleyen kurumlara tüm kadınlar adına teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
2025'in son MGK'sı başladı

2025'in son toplantısı! Bir numaralı gündem maddesi çok kritik
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı

Polis emlak dolandırıcılarını kılık değiştirerek yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.