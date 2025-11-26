Ceylanpınar'da Kadına Yönelik Şiddete Hayır Etkinliği

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen çiğköfteli ve halaylı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Ceylanpınar Gençlik Merkezi tarafından, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gençlik merkezi spor salonunda gerçekleştirilen program, kadına şiddete 'Hayır' demek ve kadınların dayanışmasını kutlamak amacıyla yapıldı.

Etkinlikte farkındalık ve eğlence bir aradaydı

Düzenlenen etkinlik, kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmanın yanı sıra kadınların bir araya gelerek eğlenmelerine ve moral bulmalarına imkan sağladı. Etkinliğe katılan kadınlara çiçek takdimi yapılarak onlara verilen değer ve saygı ifade edildi. Ayrıca programda hep birlikte çiğ köfteler yoğruldu, bu geleneksel lezzet etkinliğe yöresel bir tat kattı.

Canlı müzik eşliğinde kadınlar, gönüllerince halay çekerek stres attı ve eğlenceli anlar yaşadı. Bu anlar, kadın dayanışmasının ve gücünün güzel bir gösterisi olarak ifade edildi.

Etkinliğe katılan kadınlardan Gizem Kılıç, "Kadına şiddete hayır programı için geniş kapsamlı katılım yapıldı. Etkinliği düzenleyen kadınlarımız adına teşekkür ederim" dedi.

Kadınlardan Yıldız Duvak Dokuyucu ise "Kadına şiddete hayır günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ilkesinden hareketle bir daha hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması temennisiyle" diyerek programı düzenleyen kurumlara tüm kadınlar adına teşekkür etti. - ŞANLIURFA