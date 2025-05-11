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Ceylan Karavil Park AVM, Anneler Günü'nü Etkinliklerle Kutladı

Ceylan Karavil Park AVM, Anneler Günü'nü Etkinliklerle Kutladı
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Diyarbakır'da bulunan Ceylan Karavil Park AVM, Anneler Günü'nü çocuklar ve annelerine özel etkinliklerle kutladı. Etkinlikte çocuklar, anneleri için yazdıkları şiirleri okudu ve annelere hediyeler verildi.

Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM, düzenlediği etkinliklerle Anneler Günü'nü kutladı.

Ceylan Karavil Park AVM, alışveriş ve eğlencenin yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. AVM yönetimi, Anneler Günü'nü, çocuklar ve annelerine düzenlediği etkinliklerle kutladı. Çocuklar, anneleri için yazdıkları şiirleri okuyup Annelerinin gününü kutladı. Etkinlik, çeşitli oyunların oynanmasıyla devam ederken annelere AVM yönetimi tarafından hediyeler verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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