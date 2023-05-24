Ceyhanlı Güreşçiler, Karakucak Güreşleri'nden 8 Madalya ile Döndü

Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı, Çukurova Belediyesi'nin organizasyonunda yapılan Karakucak Güreşleri'nde 8 madalya kazandı.

Salbaş Karakucak Güreşleri'nde mücadele eden güreş takımında 40 kilogram kategorisinde Yiğit Hamza Egemen ve 60 kilogramda Ahmet Adıgüzel, altın madalya kazanırken; 50 kilogramda Hüseyin Boztepe, 70 kilogramda Halil Kaya, 75 kilogramda Enes Kurağ ve Baş Pehlivanlık mücadelesinde Ali İhsan Arıç, gümüş madalyanın sahibi oldu. 40 kilogramda Taha Acıl ve 90 kilogramda Ömer Öztürkmen de üçüncülük ipini göğüsleyerek bronz madalya kazandı.

BAŞKAN ERDEM: "GURUR DUYUYORUZ"

Sporcuları tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Salbaş'taki 8 madalya ile birlikte son 3 yılda güreş takımının madalya sayısının 67'ye çıktığını belirtti.

Başkan Erdem, "Sporcularımız Adana il seçmeleri ve Türkiye şampiyonalarında 3 yıllık süreçte 22 altın, 26 gümüş ve 19 bronz madalya kazanmış oldu. Yıl sonuna kadar madalya sayımızı daha çok artıracağımıza inanıyorum. Ata sporumuz güreşin gelişimine katkı koymak, gençlerimizi spora özendirmek, spora yönlendirirken centilmenliği, dostluğu ve kardeşliği elden bırakmamaları için destek sunmak bizim asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Ceyhan'a madalyalarla dönen sporcularımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Başkan Hülya Erdem, Ceyhanlı gençlerin eğitim ve spor hayatına büyük önem verdiklerine işaret ederek, gerek gençlik ve eğitim merkezlerinin gerekse spor kurslarının Ceyhan'a, Ceyhanlı ailelere ve gençlere büyük değer kattığını söyledi. Başkan Erdem, "Ceyhanlı gençlerimizin eğitimde ve sporda hem kendilerine hem de ilçemize kazandırdıkları için teşekkür ediyor, her zaman yanlarında ve destekçileri olacağımı onurla bildiriyorum" dedi.