Ceyhan'da 'Patili Dostlar Güzellik Yarışması'

CEYHAN, ADANA (ANKA) -

Ceyhan Belediyesi, köpek sevgisini aşılamak ve sahiplendirme bilincini oluşturmak amacıyla "Patili Dostlar Güzellik Yarışması"na ev sahipliği yaptı.

Ceyhan Belediyesi koordinatörlüğünde Alianz Vakfı, Dünya Anadolu Köpek Irkları ve Kinoloji Derneği ile Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu'nun birlikte düzenlediği yarışmada, Anadolu Çoban Köpekleri, Akbaş, Boz, Kangal, Malaklı ve Karadeniz Çoban Köpekleri, güzelliklerini sergiledi.

UMUT IŞIKLARI YANDI

206 köpeğin katıldığı yarışmanın Ceyhan'da bir ilk olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Hülya Erdem, yarışmanın hayvan sevgisine dair yeni umut ışıkları yaktığını belirtti.

Anadolu topraklarının kadim ilçesi Ceyhan'da ilkleri yaşatmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Hülya Erdem, "Sosyal, toplumsal ve sportif bir belediyecilik anlayışıyla, milletimize hizmete adadığımız bu yolda güzellikleri de hep beraber yaşadığımız için mutluyuz, gururluyuz" dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YENİ GİRİŞİMLER OLACAK

İnsana bağlılığı, sahibine yaklaşımı ile ün salan köpeklerin en büyük ihtiyaçlarının sevilmek olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, şunları söyledi:

"İnsanların ruh halini yüzünden anlayabilen tek hayvan türü olan patili dostlarımız bizlerle iç içe yaşamaktan memnuniyet duyar. Köpekler sadece patilerinden terler ama biz yarışmada onları terletmedik. Aralarından en güzel olanları seçtik ancak gördük ki hepsi birbirinden güzel. Amacımız; çocuklarımızın, gelecek kuşaklarımızın güzel ortamda kazandıkları hayvan sevgisini yine bu amaç doğrultusunda kendilerinden sonra gelecek nesillere aktarmalarına vesile olmaktır. Ceyhan Belediyesi olarak sokak hayvanları için barınak ve sosyal alanlar oluşturmak için yeni projelerimiz olacak. Bu çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hemşehrilerimizle detayları paylaşacağız."

Başkan Erdem, yarışmaya emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile tüm Ceyhan halkına teşekkür etti.

Yarışmada jürinin değerlendirmesi sonucunda Kangal Köpeği Birincisi, Fatih Fettah Ünsal'ın sahibi olduğu Zorro; Çoban Köpeği birincisi ise Hasan Demircan'ın sahipliğindeki Ayı Herkül oldu.