Ceyhan'da öğrenciler YKS öncesi konserle stres attı - Haberler

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Ceyhan'da öğrenciler YKS öncesi konserle stres attı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ceyhan'da öğrenciler YKS öncesi konserle stres attı

Ceyhan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Ceyhanlı gençlerin moralini yüksek tutmak konser düzenledi.

Ceyhan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Ceyhanlı gençlerin moralini yüksek tutmak konser düzenledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı Bilal Sonses konserinde öğrencilere başarılar diledi. Başkan Erdem, "Ceyhanımızda güleryüzü, mutluluğu, gülümsemeyi paylaşabiliyorsak, ülke olarak zor bir süreçten geçilirken bir nebze olsun sorunlarınızdan arındırabiliyorsak ne mutlu bize. Ceyhanımızda sizlerin desteğiyle rutin belediyecilik hizmetlerini de gerçekleştiriyoruz, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere de ayrıca önem veriyoruz. Gençlerimizin spor yapmalarına imkan sunmakla birlikte belediyemiz bünyesinde varlığını başarıyla sürdüren dershanemizle de gençlerimizi üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Tüm öğrencilerimize, gençlerimize hayat boyu üstün başarılar dilerim" diye konuştu.

Başkan Erdem, Bbazı oda, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcilerinin de katıldığı konser sonunda Bilal Sonses'e teşekkür edip çiçek sundu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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