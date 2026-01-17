Ceyhan'da SUV ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA'nın Ceyhan İlçesinde SUV tipi araç ile çarpışan üç tekerli motosiklet sürücüsü Şaban Coşkun (54) hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 15.20 sıralarında Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. R.K. yönetimindeki 34 KFV 448 plakalı SUV tipi araç, Şaban Coşkun idaresindeki 01 AIJ 702 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü refüje savruldu. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.Araç sürücüsü R.K. gözaltına alınarak kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),