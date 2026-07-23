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Ardahan'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı

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Ardahan'da Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda üç aracın zincirleme karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ARDAHAN'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00'da Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. AFAD, sağlık ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yaralılar bulundukları araçlardan çıkarıldı. 4 yaralı, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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