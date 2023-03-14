Ceyhan'da ağır hasarlı yapıların yıkımı başladı

ADANA - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Ceyhan'da ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılmaya başladı.

Adana'nın Ceyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında acil yıkım kararı verilen Işık Apartmanın yıkımı kontrollü bir şekilde yapıldı.

Binada sakinlerinden Seçkin Üçgül "Işık Apartmanında oturuyorum. Depremden sonra hiçbir şekilde eve girip eşya alamadık, kurtaramadık. Ben daha 3 yıllık evliyim, 2 çocuğum var asgari ücretle çalışıyorum. Devletimizden yardım bekliyorum, eşyalarımı alalı 3 yıl oldu hepsi evin içinde kaldı. Annemin eski evinde kalıyorum, şuanda Ceyhan'da ev bulma imkanı sıfır, ev bulsak bile senelik 70 bin TL'den 80 Bin TL istiyorlar. Ben asgari ücretle çalışan biriyim nerden vereceğim ben o kadar parayı. Şimdilik köyde annemin yıkık dökük bir evi var orada kalıyoruz. Çok şükür başımızı katacağımız bir ev var ama işte eşyalarımız, çocuklarımız hepimiz ortada kaldık. Devletimizden yardım" bekliyoruz.

Işık Apartmanı sakini Müstakime Gök "Ben 34 yaşındayım bu binada doğdum büyüdüm, Kahramanmaraş depremi Ceyhan'da da şiddetli hissedildi. Ceyhan'ı Allah korudu, hiçbir bina yıkılmadı ama çok ağır hasarlı binalar var, orta hasarlı bina çok var ve Ceyhan'da tek acil yıkılacak bina bizim binamız. Maalesef evlerimizden hiç bir şey alamadık, binamız eşyalarımızla birlikte yıkılacak, çok çabaladık günlerce, imara gittik, kaymakamlığa gittik başvuruda bulunduk, dilekçeler verdik ama hiçbir sonuç alamadık. Taşınma parası yatırıldı, ama eşyalarımızı almamıza izin verilmedi. Bir belirsizlik içindeydik ta ki bugüne kadar. Artık hani diyorum ne olacaksa olsun, yıkılsın biz dönüm arkamıza bakmadan gidelim. Başka da diyecek hiç bir şey bulamıyorum. Her şeyimiz içeride bütün eşyalarımız içeride, şuan akrabalarımızın yanındayız, onların yanında geçici olarak idare ediyoruz. İlerisi için ne olacağı belirsizlik içindeyim tüm komşularım gibi tüm depremzedeler gibi diyeceklerim bu kadar "dedi.

Bina evleri bulunan vatandaşlar göz yaşları dökerek evlerinin yıkıldığını izledi. Ceyhan'da ağır hasarlı olan binaların yıkımları devam edeceği öğrenildi.