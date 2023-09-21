Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Gazi ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Gaziler Haftası nedeniyle Ceyhan Kaymakamı Muhammet Gürbüz ve ilçe protokolünün katılımıyla Şehitler ve Gaziler Müzesi’ni ziyaret etti, gazi ve aileleri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Gaziler Haftası nedeniyle Ceyhan Kaymakamı Muhammet Gürbüz ve ilçe protokolünün katılımıyla Şehitler ve Gaziler Müzesi'ni ziyaret etti, gazi ve aileleri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu için kanlarını döken şehitlerin asla unutulmayacağını, şehit ailelerinin, gazilerin ve yakınlarının daima yanlarında olacaklarını kaydeden Başkan Erdem, Ceyhan'a kazandırdıkları müzenin Türkiye'ye örnek bir model oluşturduğunu dile getirdi.

SAYGIYLA ANDI

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı için cesurca canını siper etmiş tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle anan Erdem, "Şehitlerimize saygıyı asla elden bırakmayacağız. Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi yakınlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Ceyhan Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her an da yanı başlarında belirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Erdem, tüm şehitlere ve bugün hayatta olmayan gazilere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır dileklerini sunarken, Ceyhan'daki gazilerin de bundan sonraki hayatlarında rahat bir yaşam sürebilmesi için üzerlerine düşen görevi eksiksiz yerine getireceklerini sözlerine ekledi.