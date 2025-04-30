Ceyda Çetin Erenler, DPÜ'de 'Siyasette Kadın' Paneline Katıldı

Başkan Ceyda çetin Erenler, DPÜ'de "Siyasette Kadın"ın konuğu oldu

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde "Siyasette Kadın" konulu panel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi 2'de düzenlenen panele DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Panelde konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, siyasette kadının yeri, karar alma mekanizmalarına katılımı ve siyasi temsilde karşılaşılan zorluklara değindi. Kadınların toplumun her alanında olduğu gibi siyasette de aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çeken Erenler, Türkiye'de son yıllarda kadın siyasetçilerin sayısında önemli bir artış yaşandığını belirtti. Genç kadınların siyasi süreçlerde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Erenler, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Etkinlik, Ceyda Çetin Erenler'e hediye takdimiyle sona erdi.