Cevizdere Şehitleri Gazileri Derneği kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2001 yılından beri faaliyet gösteren Cevizdere Şehitleri Gazileri Derneği, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Kurulduğu günden bu yana Kurtuluş Savaşı tarihine ışık tutan önemli çalışmalara imza atan dernek, yeterli destek görmediği için zor günler geçiriyor.

Adem Öztürk tarafından kurulan dernek, özellikle bölgedeki savaş alanlarının korunması ve tarihinin gün yüzüne çıkarılması konusunda önemli rol oynadı. Derneğin çalışmalarıyla Boztepe'deki şehit mezarları ve siperler, bir taş ocağının tehdidinden kurtarılarak koruma altına alındı. Ayrıca, bölgedeki çatışmaların daha iyi anlaşılması için yönlendirme levhaları da yerleştirildi.

Dernek, Kütahya - Eskişehir Muharebelerinde en kanlı çatışmaların yaşandığı Kızık Cephesi'nde şehit düşen askerlerin mezarlarının bulunması ve siperlerin korunması için de çalışmalar yürütüyor. Cevizdere Şehitleri Gazileri Derneği, kuruluşundan itibaren arazi araştırmaları yaparak ve resmi savaş belgelerini inceleyerek bölgenin tarihine önemli katkılar sağladı.

"Derneğimize sahip çıkılmasını bekliyoruz"

Cevizdere Şehitleri Gazileri Derneği Onursal Başkanı Adem Öztürk, derneğin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Derneğimiz, Kurtuluş Savaşı'nın yerel tarihine önemli katkılar sağlamıştır. Ancak, yeterli destek görmediğimiz için faaliyetlerimizi sürdürmekte zorlanıyoruz. Yetkililerden ve hayırseverlerden derneğimize sahip çıkmalarını bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA