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Cevdet Koç, Türk Kızılayı Sakarya Şubesi'nde Yeniden Başkan Seçildi

Cevdet Koç, Türk Kızılayı Sakarya Şubesi'nde Yeniden Başkan Seçildi
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Türk Kızılayı Sakarya Şubesi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Cevdet Koç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Toplantıda, şehirdeki kamu kurumları ile iş birliği yapıldığı ve son 3 yıllık icraatlar hakkında bilgi verildi.

Türk Kızılayı Sakarya Şubesi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Cevdet Koç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Cevdet Koç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Toplantıda Kızılay Sakarya Şubesi'nin son 3 yıllık icraatlarından bahseden Koç, şehirdeki kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olduklarını aktardı. Koç, şehirdeki yetim, öksüz ve engelli bireylerle birçok gururlandırıcı işlere imza attıklarını kaydederek, "Biz bu işi sevdik, bu işi gerçekten aşk ile yapılınca yorulmuyorsun, yaptıkça kendinizi içinde bulduğunuz bir iş. Ekibimiz, gençlerimiz bu işle her gün yeni bir hikaye yazıyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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