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Çetmi Şeker Fasulyesinde Rekolte Düşüşü

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Konya Beyşehir ilçesinin coğrafi işaretli ürünü Çetmi Şeker Fasulyesinde bu yıl rekoltede önemli ölçüde düşüş yaşandığı belirtildi.

Konya Beyşehir ilçesinin coğrafi işaretli ürünü Çetmi Şeker Fasulyesinde bu yıl rekoltede önemli ölçüde düşüş yaşandığı belirtildi.

Beyşehir'e bağlı Çetmi Mahallesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Çetmi Şeker Fasulye Şenliğinde yörede ata tohumlarından ekilişi yapılan şeker fasulye üretiminin önemli ölçüde düştüğü dile getirildi. Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yerleşim merkezinde düzenlenen şenlikte konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Çetmi Mahallesinde üretilen şeker fasulyesinin 100 yıldan fazla bir üretim geçmişine sahip olduğunu hatırlattı. Ata tohumlarıyla ekilen ürünün coğrafi işaretle tescillenerek Konya'nın önemli bir markası haline geldiğini anlatan Seçen, "Yaklaşık bin-bin 200 dekar alanda yapılan üretim ortalama 250-300 ton civarındadır. Ancak, son yıllarda üretimi 80-100 ton civarında gerçekleşmiştir" dedi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, festivalin, bölge halkının dayanışmasını ve birlikteliğini güçlendiren bir etkinlik olduğunu ifade ederek, yerel tarımın desteklenmesi için bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Şenlikte protokol konuşmalarının ardından en güzel şeker fasulye yemeği pişirme yarışması düzenlendi, dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayrıca, ağalık seçimi, hediye çekilişi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcılara şeker fasulyesi yemeği ikramı ile son buldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beyşehir Çetmi konya Festival Tarım Yerel Haberler Yerel Güncel Haberler

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