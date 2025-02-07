Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Devlet Bahçeli'den ameliyat sonrası ilk mesaj
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

Çeşme'nin Nüfusu 2024'te 50 Bin 828 Olarak Belirlendi

Çeşme'nin Nüfusu 2024'te 50 Bin 828 Olarak Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, 31 Aralık 2024 itibarıyla İzmir'in Çeşme ilçesinin nüfusunu 50 bin 828 olarak açıkladı. 2023 yılında 50 bin 28 olan nüfus, 800 kişi artış gösterdi. Türkiye genelinde ise nüfus 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Çeşme'deki mahallelerin nüfus dağılımı da detaylı olarak verildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle İzmir'in Çeşme ilçesinin nüfusu 50 bin 828 olarak açıklandı.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2024 yılı sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İzmir'in nüfusu 4 milyon 493 bin 242 kişi olurken, Çeşme'nin nüfusu da 50 bin 828 olarak açıklandı. Çeşme'nin nüfusu 2023 yılında 50 bin 28 olarak belirlenmişti.

Açıklanan verilere göre Çeşme'nin mahallelerinin nüfusu da şöyle oldu:

16 Eylül Mahallesi: 3657

Alaçatı Mahallesi: 10542

Altınkum Mahallesi: 187

Altınyunus Mahallesi: 440

Ardıç Mahallesi: 630

Boyalık Mahallesi: 486

Çakabey Mahallesi: 284

Celal Bayar Mahallesi: 829

Çiftlik Mahallesi: 2428

Cumhuriyet Mahallesi: 1235

Dalyan Mahallesi: 2513

Fahrettinpaşa Mahallesi: 434

Germiyan Mahallesi: 1750

Ildır Mahallesi: 752

Ilıca Mahallesi: 1173

İsmet İnönü Mahallesi: 5625

Karaköy Mahallesi: 27

Musalla Mahallesi: 5361

Ovacık Mahallesi: 2949

Reisdere Mahallesi: 5176

Sakarya Mahallesi: 1214

Şehit Mehmet Mahallesi: 408

Şifne Mahallesi: 1181

Üniversite Mahallesi: 542

Yalı Mahallesi: 1005 - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kimseye aldırmadan şehrin göbeğindeki tarihi anıt önünde tuvaletini yaptı
img

"Beni vuramadınız" diye video çekmişti! Otoparkta öldürüldü
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz

Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bakanlıktan itiraz
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.