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Çeşme'deki otelciler depremzedelerin istihdamı için harekete geçti

Yerel Haberler

Çeşme'deki otelciler depremzedelerin istihdamı için harekete geçti

Çeşme Belediyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) iş birliği yaparak, işe ihtiyacı olan en az bin depremzedeyi Çeşme'deki otellerde işe yerleştirmek için harekete geçiyor.

Çeşme Belediyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) iş birliği yaparak, işe ihtiyacı olan en az bin depremzedeyi Çeşme'deki otellerde işe yerleştirmek için harekete geçiyor.

Çeşme Belediyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremler sonrası iş birliği yaptı. Bu çerçevede, işe ihtiyacı olan en az bin depremzedenin Çeşme'deki otellerde işe alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Mart ayının ikinci haftasında deprem bölgesinin ziyaret edileceği, kurulacak bir çadırda taleplerin toplanacağı açıklandı. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, dernek üyelerine yazılı bir çağrıda bulunarak, otellerin departman bazında personel ihtiyaç listesinin belirlenmesini istedi. ÇEŞTOB üyelerine gönderilen yazıda, "Değerli üyelerimiz, Mart ayının 2. haftasında deprem bölgesini ziyaret ederek, tarihin kara sayfalarına yazılacak ve kıyamete kadar silinmeyecek bu depremin felaketini, acılarını yerinde görmek ve hissetmek için bölgeye ziyaret düzenlemek istiyoruz; ayrıca, deprem bölgesinde işini kaybeden ve işe ihtiyacı olan en az bin kişiyi otellerimize işe alma çalışması yapmak, gerekirse, 'Çeşme'de işin hazır' sloganıyla çadır kurarak talep toplama faaliyetlerinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple; deprem bölgesine ziyarete katılmak isteyenler, departman bazında otellerinizin personel ihtiyaç listesi, kariyer çadırlarında oryantasyon içerikli eğitim vermek ve görev almak isteyen gönüllüler belirttiğimiz konularla ilgili talepleri kaydetmeyi başladık, katılımlarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çeşme Belediyesi Kahramanmaraş Çeşme Yerel Haberler

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