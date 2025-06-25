Çeşme'deki Kutlu Aktaş Barajı'nda Doluluk Oranı Kritik Seviyeye Geriledi

Çeşme'deki Kutlu Aktaş Barajı'nda Doluluk Oranı Kritik Seviyeye Geriledi
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranı yüzde 9,47'ye düştü. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 31,64 düzeyindeydi. Uzmanlar yetersiz yağış ve artan su tüketimini neden olarak gösterirken, su tasarrufuna dikkat edilmesi çağrısında bulunuyor.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'nin en önemli su kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, barajdaki doluluk oranı yüzde 9,47 olarak ölçüldü.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 31,64 seviyesindeydi. Bu yılki oran, geçen yıla göre yaklaşık 22 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Uzmanlar, barajdaki hızlı gerilemenin nedenleri arasında yetersiz yağış, yüksek buharlaşma oranları ve artan su tüketimini gösteriyor.

Yaz aylarında nüfusun katlanarak arttığı Çeşme ve çevresindeki yerleşimlerde su ihtiyacının daha da yükseleceği göz önüne alındığında, barajdaki bu düşüş endişe verici boyutlara ulaştı. Yetkililer, vatandaşları su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya çağırıyor.

Kuraklık uyarısı

Meteoroloji verileri de Ege Bölgesi'nin bu yıl ortalamanın altında yağış aldığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, barajlardaki doluluk oranlarının sadece Çeşme'de değil, İzmir genelinde düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayarak, uzun vadeli sürdürülebilir su politikalarına ihtiyaç olduğunu belirtiyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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