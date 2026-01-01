Haberler

Çeşme'de yılın ilk gününde kar sürprizi

Güncelleme:
Yeni yılın ilk gününde Çeşme'de etkili olan kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüyerek kartpostallık manzaralar oluşturdu. Çocuklar için büyük bir sevinç kaynağı olan kar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeni yılın ilk günü Çeşme'de nadir görülen bir doğa olayıyla başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağan karla birlikte yüksek bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kar yağışı, özellikle çocuklar için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Çeşme'de yaşayan ve karı ilk kez gören birçok çocuk, dışarı çıkarak kartopu oynadı. Sevinç çığlıkları eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, bu özel anları cep telefonlarıyla kaydeden ailelere de renkli görüntüler sundu.

Nadir görülen kar yağışı, ilçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. Karın oluşturduğu beyaz örtü, Çeşme'ye yılın ilk gününde hem sürpriz hem de unutulmaz anlar yaşattı. - İZMİR

