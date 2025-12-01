Haberler

Çeşme'de Yağmur Yetersiz Kaldı, Baraj Doluluğu Artmadı

Güncelleme:
Güncelleme:
Çeşme'de etkili olan sağanak yağışa rağmen Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranında beklenen artış sağlanamadı. 2023 yılı Kasım ayında doluluk oranı sadece %0,91 seviyesine yükseldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün metrekareye 126 kilogram yağmur düşmesine rağmen ilçenin en önemli su kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranında beklenen artış gerçekleşmedi.

28 Kasım günü öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele dönüştü. Meteorolojik verilere göre metrekareye 126 kilogram yağış düştü. Yağışlara rağmen Çeşme'nin en önemli su kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranında beklenen artış gerçekleşmedi. Yağıştan önce yalnızca yüzde 0,01 seviyesinde olan baraj doluluk oranı, yoğun yağışın ardından ancak yüzde 0,91 seviyesine yükselebildi. Baraj su seviyesinde artış yaşansa da kuru geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından gelen yağmur, kritik doluluk oranını artırmak için yeterli olmadı.

Barajdaki son durum, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre de büyük bir düşüşe işaret ediyor. 2024 yılı Kasım sonunda doluluk oranı yüzde 6,85 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihlerde doluluk neredeyse tamamen kuruma noktasına kadar gerilemiş durumda. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

