Çeşme'de Sağanak Yağışlar Sokakları Göle Döndürdü
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu sokaklarda oluşan su birikintileri, vatandaşlara ve trafikte zorluklara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, ilçenin yarımada kısmında yoğun yağışlar devam ediyor.
Çeşme'de sağanak yağış: Sokaklar göle döndü
İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Sokaklarda su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte de aksamalar meydana geldi.
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, geceden itibaren devam eden sağanak yağışa teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından özellikle yarımadada etkili olan sağanak yağış, Çeşme'deki sokakları göle döndürdü. Su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, trafikte de aksamalar oluştu.
Ekipler, su birikintilerinin olduğu yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERGEN YILDA - Yerel