Haberler

Çeşme'de Uluslararası Bilim Buluşması: 1923 Imsef Kapılarını Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1923 IMSEF Uluslararası Matematik, Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda dört kıtadan 12 ülkeden genç bilim insanları projelerini uluslararası jüriye sunuyor. Fuarda dereceye giren projeler, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edecek.

(İZMİR) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1923 IMSEF Uluslararası Matematik, Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda dört kıtadan 12 ülkeden genç bilim insanları projelerini uluslararası jüriye sunuyor. Fuarda dereceye giren projeler, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etme hakkı elde edecek.

1923 Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen 1923 IMSEF Uluslararası Matematik, Bilim ve Mühendislik Fuarı, İzmir'in Çeşme ilçesinde kapılarını açtı. Bu yıl dört kıtadan 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, genç bilim insanları geliştirdikleri projeleri uluslararası jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuyor.

Fuara toplam 236 proje başvurusu yapılırken, lise öğrencileri fizik, kimya, biyoloji, enerji ve mühendislik ile bilgisayar ve matematik alanlarında hazırladıkları çalışmalarla geleceğin sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. Bilimsel rekabetin yanı sıra kültürlerarası etkileşime de ev sahipliği yapan fuarda, farklı ülkelerden gelen öğrenciler bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buluyor.

Açılış programında konuşan 1923 IMSEF Başkanı Ümit Karademir, organizasyonun amacının yalnızca başarılı projeleri ödüllendirmek olmadığını belirterek, etik değerlere sahip bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. 1923 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İlker Beyhan da konuşmasında, Cumhuriyet'in aydınlanma değerleri ile bilimin ışığını genç kuşaklarla buluşturmanın önemine vurgu yaptı.

FUAR, 5 HAZİRAN'A KADAR AÇIK

Dünyanın önde gelen bilim organizasyonlarından MILSET başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde gerçekleştirilen fuarda dereceye giren projeler, Türkiye'yi uluslararası bilim platformlarında temsil etme hakkı kazanacak. Bilimsel paneller, proje sergileri ve kültürel etkinliklerle devam edecek organizasyonun, gençlerin ortak bir gelecek vizyonu etrafında buluştuğu önemli bir uluslararası platform olması hedefleniyor. 1923 IMSEF Uluslararası Matematik, Bilim ve Mühendislik Fuarı, 5 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi

Süper Lig'e bir yıldız daha! Skriniar'ın yanına dev bir ismi getiriyor
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor

Süper Lig devlerinin istediği oldu!

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir