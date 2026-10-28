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Çermik ve Çüngüş emlakçıları için Tüm Emlak Danışmanlar Birliği başkanlığı kuruldu

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Çermik ve Çüngüş emlakçıları için Tüm Emlak Danışmanlar Birliği başkanlığı kuruldu Haber Videosunu İzle
Çermik ve Çüngüş emlakçıları için Tüm Emlak Danışmanlar Birliği başkanlığı kuruldu
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Diyarbakır Çermik'te Tüm Emlak Danışmanlar Birliği Çermik ve Çüngüş İlçe Başkanlığı kuruldu, başkanlığa Muhammed Sait Zamur getirildi. Yaklaşık 55 bin kişiye hizmet etmeyi amaçlayan birlik, iki ilçedeki emlakçıları tek çatıda toplayıp kayıt dışılığı önlemeye çalışacak.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Tüm Emlak Danışmanlar Birliği Çermik ve Çüngüş İlçe Başkanlığı kuruldu.

Birlik Başkanlığına ilçede faaliyet gösteren emlakçı Muhammed Sait Zamur getirildi. Çermik ve Çüngüş ilçelerinde faaliyet gösteren emlakçıları tek çatı altında toplamayı amaçlayan birlik, kayıt dışılığı da önlemeye çalışıyor. Yaklaşık 55 bin kişilik bir nüfusa hizmet etmeyi amaçlayan birliğin merkezi Çermik ilçesinde bulunuyor.

Tüm Emlak Danışmanlar Birliği Çermik ve Çüngüş İlçeleri Başkanı Muhammed Sait Zamur, amaçlarının ilçelerinde faaliyet gösteren emlakçıları tek çatı altında toplayarak, vatandaşların güvenli mülklere ulaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Zamur, "Çermik'te üye meslektaşlarımız ile bu hizmeti sunuyoruz. Bu kararı kayıt dışılığı durdurmak için aldık. Vatandaşlar kayıt dışı kişilere itibar etmemeli, resmi kayıtlı emlakçılarla çalışmalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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