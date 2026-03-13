Çermik'te Ramazan etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Şehit Ömer Yaman Ortaokulunda Ramazan ayı nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Şehit Ömer Yaman Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, müzik öğretmeni Dilşah Çelebi'nin oluşturduğu ilahi grubu tarafından sevilen ilahi ve ezgiler okundu. Manevi atmosferin yoğun olduğu etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Programda öğrenciler tarafından seslendirilen ilahiler, Ramazan ayının ruhunu yansıtarak dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin içten ve samimi performansları alanda bulunan öğretmenler, veliler ve arkadaşları tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi. İlahi dinletisi sayesinde Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları bir kez daha hatırlatıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler sadece güzel ilahiler söylemekle kalmadı, aynı zamanda Ramazan ayının manevi değerlerini ve önemini de hissettirdi.

Program, Ramazan'ın kalplerde bıraktığı huzur duygusuyla sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı