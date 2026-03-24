Diyarbakır'da öğrenciler, emekli öğretmenleri unutmadı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler, yıllarını eğitim ve öğretime adamış emekli öğretmeleri ziyaret etti.

Çermik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştirilen ziyaretlerde öğretmen ve öğrenciler, önceki yıllarda emekliliğe ayrılmış öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek vefa örneği sergiledi. Öğrenciler, ziyarette ömrünü eğitim hayatına adayan eğitimcilerle sohbet edip kendilerine çiçek verdi. Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan, Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte, yıllarını eğitime adamış kıymetli emekli öğretmenlerimizi bayram vesilesiyle ziyaret ettik. Geçmişin birikimini ve tecrübesini taşıyan büyüklerimizle bir araya gelmek, hem bizler hem de öğrencilerimiz için çok anlamlı ve kıymetliydi. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve içten tebessümlerle dolu bu ziyaretler, bayramın birlik ve vefa ruhunu bir kez daha hissettirdi. Eğitime verdikleri emek ve bıraktıkları izler için tüm emekli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu nice bayramlar diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı