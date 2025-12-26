Çerkezköy'de hayırseverlerden eğitime ve sağlığa büyük destek

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla sağlık ve eğitim alanında önemli yatırımlar hayata geçiriliyor.

Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılacak olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı. Çerkezköy Kaymakamlığı'nda düzenlenen imza törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kaymakam Nazmi Günlü ve hayırsever Saim Buyruk katıldı. Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Vali Soytürk, Fevzipaşa Mahallesi'nin uzun süredir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ihtiyacı bulunduğunu belirterek, vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti almasına katkı sağlayan hayırsevere teşekkür etti ve yapılan hizmetin ilçe ile sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına ait arsa üzerine, 8 sınıflı ilkokul yaptırılması için de protokol imzalandı. Protokole Vali Recep Soytürk, Kaymakam Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile hayırsever İdris Ölmez imza attı.

Vali Soytürk yaptığı konuşmada, il genelinde okul ve sınıf ihtiyacının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, hayırsever desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Aynı gün Çerkezköy ilçesinde bir başka önemli protokol daha imzalandı. Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde uygulama camisi yapılması için Ambardere Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nce üstlenilen projenin imzaları atıldı. Protokole Vali Recep Soytürk, Kaymakam Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve dernek adına Ercan Bulduk katıldı.

Vali Soytürk, yapılacak uygulama camisiyle öğrencilerin mesleki bilgilerini sahada pekiştirme imkanı bulacağını ifade ederek, hayırseverlere teşekkür etti ve projenin Çerkezköy'e hayırlı olmasını diledi.

Törenler imzaların ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ