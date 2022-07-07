Çerkezköy'de, Çocuk Atölyesi'nin 2. Dönemi Sona Erdi

Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde, 2. Dönem Çocuk Atölyesi'ni tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi.

5-6 yaş arasında toplam 65 çocuğun dört farklı branşta eğitim aldığı Çocuk Atölyesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenen sertifika töreni tamamlandı.

Çerkezköy Belediye Başkan Vahap Akay, şunları söyledi:

"Atatürk Kültür Merkezimizde 60-72 ay aralığındaki çocuklarımız için açtığımız Çocuk Atölyemizde, yaratıcı drama, akıl ve zeka oyunları, yaratıcı resim ile STEM (Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik) branşlarında ücretsiz eğitimler verildi. Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarımızda, çocuklarımız hem eğlenerek hem de öğrenerek güzel vakit geçirdiler.

Atatürk Kültür Merkezi'nde okul öncesi Çocuk Atölyemizde 2. Dönem eğitimlerimizi tamamladık. Bu vesile ile çocuklarını bizlere güvenerek emanet eden velilerimize ve Çocuk Atölyemizde görev alan eğitmenlerimize teşekkür ediyor, minik yavrularımıza başarılı bir eğitim öğretim hayatı diliyorum."

Atölyeye katılan çocuklara sertifikaları verilirken; çocukların kurs süresince yaptığı eserler kendilerine hediye edildi. Down sendromlu İnci'nin hayat hikayesini konu alan 'Downsendrella' adlı kitap da hediye edilen kitaplar arasındaydı. Programda, sertifika törenine katılan veliler, yanlarında getirdikleri kıyafetleri, Kızılpınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunan, El Ele Butik Mağazası'na bağışlamak amacıyla belediye çalışanlarına teslim etti.

ANKA / Yerel