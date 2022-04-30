Çerkezköy Belediyesi'nin Hakim Sami Sokak'taki Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi, Utku ve Güler sokaklar gibi Cengiz Topel Caddesi ile Hikmet Uğraş Caddesi'ni birbirine bağlayacak olan ve şehir içi trafiği için alternatif bir güzergah olması planlanan Hakim Sami Sokak'ta düzenleme çalışmalarını sürüyor.

İstasyon Mahallesi Hakim Sami Sokak'ta düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Utku ve Güler sokaklarımız gibi Cengiz Topel Caddesi'ni Hikmet Uğraş Caddesi'ne bağlayarak, her iki caddemizin trafik yükünü azaltacak ve alternatif bir güzergah olacak olan Hakim Sami Sokak'ta ilk olarak altyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 5-6 metre olan yol genişliğini 12-15 metrelere çıkarıldı. Yaklaşık 680 metre yağmursuyu hattı döşendi, bin 600 metre de aydınlatma hattı çekildi" dedi.

8 BİN METREKARE SICAK ASFALT İLE KAPLANACAK

Hakim Sami Sokak'taki çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin 250 metrekare baskı beton kaldırım yapım çalışmalarında ise sona gelindiğini sözlerine ekleyen Akay, "Yaklaşık bin 500 metre bordür çalışmaları sürüyor. Sonrasında 190 metre uzunluğunda perde duvar imalatı yapılacak. Ardından güzergah boyunca sokağımızda dekoratif aydınlatma çalışması gerçekleştireceğiz. Daha sonra da yaklaşık 8 bin metrekarelik sıcak asfalt kaplama işi ile Hakim Sami Sokak'taki düzenleme çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

ALTERNATİF BİR GÜZERGAH OLACAK

Akay, "Utku ve Güler sokaklarımızın ardından Hakim Sami Sokak'taki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte burayı da vatandaşlarımız için alternatif bir güzergah haline getirmiş olacağız" dedi.