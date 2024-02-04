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Çerkeş'teki Hacı Mustafa Efendi Türbesi 210 Yıldır Ziyaretçilerini Ağırlıyor

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 1814 yılında hayatını kaybeden Halvetiye Dergahı şeyhlerinden Hacı Mustafa Efendi'nin kabri, 210 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor. Türbeyi ziyaret edenler bol bol dua ediyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 1814 yılında hayatını kaybeden Halvetiye Dergahı şeyhlerinden Hacı Mustafa Efendi'nin kabri, 210 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 1814 yılında vefat eden Halvetiye Dergahı'nın Şa'baniyye kolunun ikinci piri olarak bilinen Hacı Mustafa Efendi için yaptırılan türbe, 2 asırdır ziyaretçilerini ağırlıyor. 1743 yılında doğan, ailesi ile birlikte Çerkeş'e yerleştiği rivayet edilen ve 73 yılında yaşamını yitirdiği öğrenilen Hacı Mustafa Efendi'nin naaşı, Kadınşah Camii bitişiğine defnedildi. Türbe haline getirilen kabir, 2 asırdır ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Bol bol dualar ettik"

Türbeyi ziyaret eden Sıla Bıyıklı, "Hacı Mustafa Efendi, ailesiyle birlikte Çerkeş'e hicret etmişlerdir. Vefat etmesinin ardından kabri Kadınşah Camii'nin yanındaki türbede bulunmaktadır. Ailesi ise bahçesinde defnedilmiştir. Biz de buraya geldik dua ettik. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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