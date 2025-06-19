Cennet Cehennem Vadisi'nde Çevre Kirliğine Tepki

Çevreyi kirletenlere tepki

HAKKARİ - Hakkari'nin eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Cennet Cehennem Vadisi, son günlerde doğaya yapılan sorumsuz davranışlarla gündemde. Bölgeyi ziyaret eden bazı kişilerin vadide kamp kurup ateş yakması ve geride çöp bırakması, doğaseverlerin büyük tepkisini çekti.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen vadi, sahip olduğu endemik bitki örtüsü, temiz havası ve zengin ekosistemiyle biliniyor. Ancak son ziyaretlerde kontrolsüz ateş yakılması, plastik ve cam atıkların gelişigüzel bırakılması gibi çevreye zarar veren davranışlar doğanın dengesini tehdit ediyor.

Bölgeye geziye giden Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu tür olayların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılmasını, ziyaretçilerin bilinçlendirilmesini ve vadinin korunmasına yönelik önlemlerin alınmasını istiyor. Doğaseverlerden oluşan bir grup vadide temizlik çalışması yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Konuyla ilgili konulan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Şuan Hakkari Cilo Dağı Cennet-Cehennem Vadisi'ndeyiz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen buraya kamp kurulmasına ve ataş yakılmasına izin vermeyin. Bakir bir doğamız var. Türkiye'nin en yüksek iki milli parkımız var. Cennet-Cehennem Vadisi ile CiloSat gölleri. Bu ikisini de katletmeyin. Malesef bilinçsiz kişiler tarafından buralar katlediliyor ve buna seyirci kalmayın. Önümüzdeki günlerde burada festival yapılacak. Buralar festivalllerle tanıtılamaz. Günü birlik olarak turlar gidip gelmeli. Yüzlerce kişi burada ateş ve mangal yakılıyor. Çimenler katlediliyor. Ateşin yakıldığı yerde uzun yıllar her hangi bir bitki yeşermiyor. Dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri burada buraları sürekli kontrol etmeli. Bu bölgelerde yön ve yasaklı bölge tabelası yok. Burada bilgilendirme tabelalarına ihtiyaç var. DKMP yetkililerin burada kam kurulmasına, ateş yakılmasına izin vermemeli" dedi.