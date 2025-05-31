Cengiz Amca'nın Disiplinli Bakkal Dükkanı Jandarma Ekiplerini Büyüledi

Cengiz Amca'nın Disiplinli Bakkal Dükkanı Jandarma Ekiplerini Büyüledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da 1968 yılından bu yana bakkal işleten Cengiz Amca, işine olan sevgisi ve askeri disiplini sayesinde tertipli bir dükkan yaratmış. Jandarma ekipleri, dükkanını ziyaret ederek bu düzeni takdir etti.

Ardahan'da 1968 yılından bu yana bakkal işleten ve işine olan sevgisiyle herkese örnek olan Cengiz Amcayı Jandarma ekipleri ziyaret etti. Bu görüntüler jandarma genel komutanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakkal dükkanındaki tertip ile müşterileri tarafından beğeni toplayan Çelik'in misafirleri bu kez jandarma ekipleri oldu. Çelik'in dükkanına alışveriş için giden jandarma ekipleri tertip ve düzenli olan işyerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cengiz Çelik, düzen ve tertipli olmayı askerde olduğu dönem askeri disiplinden aldığını söyleyerek, "Ben düzen ve nizamı seviyorum. Kendi yapımda vardı. Ama yüzde 80 askerden aldım. ve sivil hayatta da bu şekilde devam ettim. İşyerim temiz olunca bahtiyar oluyorum" dedi.

Kara demlik almak için Cengiz Amca'nın dükkanını tercih eden jandarma personeli, işyerindeki tertip ve Nizam'ın askeri disiplin ile örtüştüğünü ifade etti. Jandarma personeli ile Cengiz amca arasında geçen diyaloğu, Cengiz Amca ile ortak noktamız: Disiplin, nizam, intizam; başlığı altında sosyal medya hesabında paylaşıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Justin Bieber seneler sonra babasını affetti

Duygusal adım! Seneler sonra babasına kapılarını açtı
Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum

Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Papara'da POS krizi nedeniyle iş yerleri ve öğrencilerin mağduriyeti büyüyor

Papara'da POS krizi! Mağduriyet günden güne büyüyor
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.