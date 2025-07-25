Cenaze Töreninde Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde cenaze töreninde fenalaşan kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kayabağlar beldesinde bir cenaze törenine katılan Orhan Örnek, defin işlemleri sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Örnek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Örnek'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. - SİİRT