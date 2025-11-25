Haberler

Taylandlı kadın tapınakta yakılmadan önce tabutta canlı bulundu
Güncelleme:
Tayland'da cenaze töreni sırasında tabut içinde hareket eden 65 yaşındaki kadın, görevlilerin fark etmesiyle hayata döndü. Kadının aşırı düşük kan şekeri nedeniyle bilinç kaybı yaşadığı belirtildi.

Tayland'da öldü sanılarak cenaze töreni düzenlenen 65 yaşındaki kadın, cenaze töreni sırasında görevlilerin fark etmesiyle canlı bulundu.
Tayland'ın Nonthaburi eyaletinde bir Budist tapınağında geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olayda, öldüğü ilan edilen kadın cenaze işlemleri sırasında tabutta hareket etti. Görevlilerin durumu fark etmesinin ardından tabutun kapağının açılmasıyla yaşlı kadının nefes aldığını ve kıpırdadığı görüldü. Bunun üzerine cenaze töreni durdurularak tabuttan çıkarılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Chonthirat Sakulkoo isimli kadında kalp durması veya solunum yetmezliği tespit edilmezken, doktorlar yaşlı kadının aşırı düşük kan şekeri (hipoglisemi) nedeniyle derin bir bilinç kaybı yaşamış olabileceğini ve bu durumun ölümle karıştırılabileceğini açıkladı.
Kadının kardeşi Mongkol Sakulkoo, ablasının 2 yıldır yatalak olduğunu, kendisini geçtiğimiz günlerde evde hareketsiz halde bulduklarını ve uzun süre uyanmayınca öldüğünü düşündüklerini belirtti. Sakulkoo ayrıca, ablasının organlarını bağışlama isteğini yerine getirmek amacıyla bulundukları şehirden yola çıkarak yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Bangkok'a seyahat ettiklerini, ancak hastanenin ölüm belgesi bulunmadığı gerekçesiyle cenazeyi kabul etmediğini aktardı. Bunun üzerine, cenazenin korunmamış olması ve sürecin uzaması nedeniyle ablasını doğrudan tapınağa götürme kararı aldığını söyledi.
Cenaze töreni sırasında görev yapan tapınak yetkilisi ise tabuttan gelen hafif sesler üzerine tabut açıldığında, kadının gözlerini hafif aralayarak baktığını ve bir süredir tabuta vurduğunun anlaşıldığını belirtti. Yetkili ayrıca, görevi boyunca binlerce cenaze işlemine tanıklık ettiğini ancak böyle bir olayı ilk kez yaşadığını söyledi.
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası, cenaze töreninin gerçekleştiği Budist tapınağı yaşlı kadının önümüzdeki süreçteki tüm tedavi masraflarını üstleneceklerini duyurdu. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
