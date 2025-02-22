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Çemişgezek'teki Veteriner Hekimler Kış Koşullarında Hayvan Sağlığı İçin Mücadele Ediyor

Çemişgezek'teki Veteriner Hekimler Kış Koşullarında Hayvan Sağlığı İçin Mücadele Ediyor
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde veteriner hekimler, yoğun kar ve soğuk havaya rağmen köyleri dolaşarak hayvanların sağlığına ilişkin tedavi ve müdahalelerde bulunuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, hastalıklarla mücadele ederek besicilerin ekonomik kayıplarını en aza indirmeye çalışıyor.

Tunceli'nin en çok küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı Çemişgezek ilçesinde veteriner hekimler, yoğun kar ve soğuk havaya aldırış etmeden köy köy dolaşarak besicilere hizmet veriyor.

Çevre il ve ilçelerde şap hastalığının tespitiyle birlikte, mesaisi daha çok yoğunlaşan Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, mesai mefhumu gözetmeksizin bütün köy ve ahırlara giderek hayvanların sağlığıyla ilgileniyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hazırlıklarını tamamlayan ekipler, hayvanları salgın hastalıklardan korumak için çalışıyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle araçların gidemediği bölgelere bazen yürüyerek ulaşan ekipler, gösterdikleri fedakarlıkla köylerde yaşayan besicilerin takdirini topluyor. Her ihbarı önemle değerlendirip ivedilikle müdahale ettiklerini dile getiren Çemişgezek Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Zeynel Aydın, "Çemişgezek ilçemizde zoonoz hastalıkları yönünden bu dönemde çok fazla hastalıkla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bunlara ivedilikle müdahale edip, üreticilerimizin ekonomik kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. İnsan sağlığı kadar hayvanların sağlığını da çok önemsiyoruz. Bunun için de ilçe müdürlüğümüze gelen her ihbarı önemle değerlendirip ivedilikle müdahale etmek için çaba gösteriyoruz. Gerek ilçemizin hava şartları gerekse de ilçemizin engebeli arazisi nedeniyle zorlandığımız zamanlar oluyor. Ama yine de hastalıklarla mücadele etmek adına yılmadan mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Yoğun kar dolayısıyla araçla ulaşamadıkları yerlere yürüyerek gittiklerini belirten Veteriner Hekim Bekir Batur, "Çemişgezek ilçemiz hayvan popülasyonu olarak yoğun bir bölge olduğundan dolayı, iş yükü olarak da hastalıklar ve türlü sıkıntılar ile baş başa kalmaktayız. Fakat kötü hava şartlarına rağmen görevimizi layıkıyla ve başarılı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Hava şartlarının kötü olmasından dolayı araçla ulaşamadığımız bölgelere yürüyerek giderek, hastalıkları tedavi ve teşhis amaçlı intikal ediyoruz. Çevre il ve ilçelerimizde şu anda şap hastalığı görülmesine rağmen, şu anda Çemişgezek ilçemizde şap hastalığı görülmemektedir. Doğal olarak üreticilerimiz hastalık bulaşmasın diye bir tedirginlik içerisinde. Fakat biz veteriner hekimler olarak bu süreçte üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması açısından özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Büyükbaş hayvan üreticisi Serdar Demir ise, "Ben büyükbaş hayvan üreticisiyim. Sağ olsunlar veteriner hekimlerimiz kar kış demeden bize yardımcı oluyorlar. Kendilerini aradığımız zaman hemen geliyorlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar" ifadelerine yer verdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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