Çemişgezek'te Emniyet Kemeri Simülasyon Tırıyla Trafik Güvenliği Eğitimi

Çemişgezek'te Emniyet Kemeri Simülasyon Tırıyla Trafik Güvenliği Eğitimi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde düzenlenen emniyet kemeri simülasyon etkinliği, vatandaşlara emniyet kemerinin hayat kurtarıcı etkisini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sundu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine getirilen emniyet kemeri simülasyon tırı sayesinde vatandaşlar, emniyet kemeri takmanın hayati önemini birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar emniyet kemeri takılmadan meydana gelen bir kazada yaşanabilecek tehlikeleri uygulamalı olarak gözlemledi. Simülasyon sayesinde emniyet kemerinin muhtemel bir kaza anında sağladığı koruma etkisi net bir şekilde ortaya kondu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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