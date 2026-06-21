Çay demlerken şiir yazıyor: 40 yıllık çaycı şiirleriyle gönül ısıtıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yıllardır çaycılık yapan 62 yaşındaki Alaattin Boztaş, bir yandan çaycılık yaparken diğer yandan da anlık olarak söylediği şiirlerle dikkat çekiyor.

Demlediği çay kadar anlık okuduğu kendisine ait şiirleri ve renkli kişiliğiyle de gönüllere dokunan Boztaş, müşterilerinin ilgisini çekiyor. Çemişgezek ilçe merkezindeki bir kıraathanede uzun yıllardır çalışan Alaattin Boztaş, sabahın erken saatlerinde yaktığı ocağın başında gün boyu çay demliyor. Mesleğini büyük bir sevgiyle sürdüren Boztaş'ı diğer çaycılardan ayıran ise şiire olan tutkusu. Çay hazırlarken ve müşterilere servis yaparken içinden geldiği gibi şiirler okuyan Boztaş, kimi zaman hayatı kimi zaman dostluğu kimi zaman aşk ve ayrılık ile memleket sevgisini dizelere döküyor.

Şiirleriyle çevresindekilerin beğenisini kazanan çaycı Alaattin Boztaş, "Yaklaşık 35-40 yıldır çaycılık yapıyorum. İşimin başındayım. Gece 2'de uyanıp saat 3'te iş başı yapıyorum. Boş zamanlarımda kalbimin sesini şiirlere döküyorum. Şiir kafamı rahatlatıyor. Ferahlıyorum. İşime daha fazla odaklanıyorum. Şiir okuyunca müşterilerimiz daha güzel, zevkle çay içiyorlar. Onlar da rahatlıyor. Onların da psikolojisi düzeliyor. Genellikle aşk, doğa üzerine şiirler yazıyorum. Bazen eksik, bazen fazla. Sonuçta profesyonel değilim. Ama yine de bir şeyler yazıyorum. Şiir yazsam da, okusam da, genellikle kağıda ve kitaba dökmüyorum. Şiirlerim kendi zihnimde kalıyor" dedi.

Çay içmeye geldiklerinde duygu yüklü dizeler de dinlediklerini belirten Tayfun Yıldız, "Sadece sıcak bir çay değil, aynı zamanda duygu yüklü dizeler dinliyoruz. Alaattin bey renkli kişiliği ile günümüze adeta renk katıyor. Alaattin bey sanatsal yönüyle çağımızın şekeri" ifadelerini kullandı.

Çaycı Boztaş, demlediği çay ve okuduğu şiirlerle günün yorgunluğunu atmak isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı